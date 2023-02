Ancora allerta rossa in Sicilia, continuano i forti venti di burrasca e le precipitazioni

09/02/2023

Prosegue il maltempo sulla Sicilia, in particolar modo sulla zona orientale e sudorientale dell’isola interessata anche per la giornata di domani da precipitazioni sparse e venti fortissimi. Anche per domani, infatti, venerdì 10 febbraio, persistono venti da forti a burrasca dai quadranti orientali della Sicilia, con possibili raffiche di burrasca forte sulla zona sudorientale.

Condizioni meteo avverse

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso il 23040 di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello emesso nei giorni scorsi. L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, giovedì 9 febbraio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con possibili raffiche di burrasca forte su Calabria meridionale e Sicilia sud-orientale, fino a tempesta su quest’ultima.

Allerta rossa nel Siracusano e Ragusano

Previste forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 febbraio, allerta rossa sul settore meridionale della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione nell’area centrale della Sicilia e allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.

Allerta rossa nel Siracusano e Ragusano. Allerta arancione nel Catanese, Ennese e Nisseno. Allerta gialla nel Palermitano, Messinese, Agrigentino e Trapanese. Possibili disagi ovunque. Un po’ come è già capitato nella giornata odierna.

Temporali, neve dai 700 metri

Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-meridionali, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sui settori più meridionali; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Neve sopra i 700-900 m, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti e quota in graduale rialzo nel corso della giornata.

Mari e venti

Mari agitati o molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; da molto mosso ad agitato il Tirreno meridionale; localmente molto mossi i restanti bacini. Venti Di burrasca o burrasca forte da Est-Nord-Est, con possibilità di locali rinforzi fino a tempesta sui settori sud-orientali; in graduale attenuazione nel corso delle ore serali e notturne.

Rinviata Meta Catania-Napoli della serie A di calcio a 5

A causa delle avverse condizioni meteo, la partita della massima serie di calcio a 5 tra Meta Catania e Napoli è stata rinviata al 22 febbraio alle 18. Non solo le scuole chiuse, come è avvenuto oggi in mezza Sicilia.