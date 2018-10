L'avviso della Protezione Civile

Ancora maltempo in Sicilia con piogge e temporali su tutta l’Isola. La Protezione Civile Regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo ARANCIONE per tutta la Regione per la giornata di domani.

Il livello medio-alto è indicato sia per il rischio idrogeologico sia per il rischio idrico.