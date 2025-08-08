Indaga la polizia

Ancora spari in centro storico. La polizia indaga su un episodio avvenuto due giorni fa in vicolo Cappellieri, una traversa di via Cavour, dove diversi agenti sono intervenuti dopo le segnalazioni di qualche cittadino che aveva sentito l’esplosione dei colpi. Secondo una prima ricostruzione un uomo e due donne avrebbero avuto un’accesa discussione al termine della quale uno di loro avrebbe sparato tre volte con una pistola.

Arrivati sul posto, gli agenti avrebbero trovato una donna, poco più che sessantenne, con una ferita a una gamba. Degli altri due soggetti, fuggiti a bordo di uno scooter, non c’era alcuna traccia. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi nel vicolo e perquisito l’abitazione della persona ferita, che però non avrebbe fornito alcun elemento utile per gli investigatori. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere.