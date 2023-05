Grande paura nel Palermitano con lieto fine

Lieto fine nel Palermitano ma sono state ore di angoscia per un uomo di 50 anni affetto da autismo ritrovato dai carabinieri in stato confusionale. Era uscito per una passeggiata ma poi si è perso non riuscendo più a ritrovare la strada di casa. I carabinieri, dopo l’allarme lanciato dai familiari del disperso, sono riusciti a ritrovarlo. Si tratta di un uomo affetto da autismo, sono state ore di grande angoscia.

Ha vagato per ore

Ha vagato per ore senza ritrovare più la strada per tornare a casa. Uscito dall’abitazione ad Altofonte, ritrovato dai carabinieri a Santa Cristina Gela in stato confusionale. Protagonista un uomo di 50 anni affetto da autismo. Il 50enne ha riferito ai militari di essere uscito di casa per una passeggiata mattutina e di aver perso inspiegabilmente l’orientamento a causa di una crisi confusionale. Ha percorso chilometri e chilometri sotto il sole.

L’allarme dei familiari

I carabinieri di Altofonte chiamati dai familiari, hanno iniziato le ricerche che sono andate avanti per tutta la giornata, concludendosi a Santa Cristina Gela. L’uomo ritrovato sul ciglio di una strada in una zona isolata mentre vagava a piedi, sono state ore di grande angoscia. Dopo essere stato tranquillizzato e dissetato in caserma, ha potuto riabbracciare i propri affetti che hanno ringraziato i militari.

Il tragico recente caso di Terrasini

Casi come questi non sempre hanno avuto purtroppo un lieto fine. Come nello scorso mese di aprile a Terrasini, quando venne ritrovato il corpo senza vita dell’uomo che era scomparso nel lungomare Impastato già 24 ore prima. Renato Gianfranco Modica di 72 anni era scomparso da Terrasini dal 6 aprile pomeriggio, giorno di venerdì santo. Sino all’una di notte forze dell’ordine, polizia municipale, guardia costiera e protezione civile avevano incessantemente battuto l’area attorno alla scogliera sul lungomare Peppino Impastato. E’ proprio qui che è stata ritrovata la sua auto. Si era da subito temuto il peggio,l meno di 48 ore dopo è arrivata la conferma. Il corpo senza vita viene recuperato dalle squadre di soccorso intervenute in zona.

