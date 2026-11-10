Yellow School: «Un percorso che si conclude con un'assunzione»

“Sono molto felice ed emozionata. Dedico questo traguardo alla mia famiglia e a mia sorella che è qui con me oggi. Ora si pensa solo a lavorare”. Anna Scuderi ha 44 anni, una disabilità intellettivo-relazionale e da oggi un contratto a tempo indeterminato. È stata assunta come assistente all’infanzia all’istituto Montessori di via Marchese di Villabianca, a Palermo, dopo un percorso di formazione che l’ha vista seguita dalla Yellow School e dalla stessa scuola materna. Per lei si apre una nuova fase, fatta di impegni e responsabilità, resa possibile da un progetto di inclusione lavorativa nato nel capoluogo siciliano e che punta a estendersi in tutta Italia.

Dalla formazione al contratto a tempo indeterminato

Quella di Anna non è la prima assunzione realizzata attraverso il protocollo d’intesa sottoscritto tra Yellow School e Fism, la Federazione italiana scuole materne. Si tratta infatti del secondo inserimento lavorativo concretizzato grazie all’accordo. Lo scorso anno era stata Serena Panzeca a raggiungere lo stesso traguardo, ottenendo un impiego come aiuto educatrice alla scuola materna Galileo Galilei.

Adesso è il turno di Anna, che dopo un periodo trascorso all’interno della struttura, durante il quale ha avuto modo di conoscere insegnanti e bambini e mettere in pratica le competenze acquisite, entra ufficialmente a far parte del personale della scuola.

Il contratto a tempo indeterminato prevede tutti i diritti dei lavoratori dipendenti, comprese ferie e tredicesima. Parallelamente proseguirà il suo percorso di formazione, anche attraverso corsi di inglese. Ma per lei, più degli aspetti contrattuali, conta la possibilità di sentirsi parte attiva della scuola. “A me interessa solo lavorare, è la soddisfazione più grande”, racconta emozionata.

Yellow School: «Un percorso che si conclude con un’assunzione»

A sottolineare il significato dell’inserimento lavorativo è Luca De Paoli, fondatore e direttore di Yellow School.

“Oggi è un giorno di festa perché siamo riusciti a far culminare il percorso di formazione della nostra allieva Anna con un’assunzione a tempo indeterminato”, racconta. “È una soddisfazione infinita vedere i nostri ragazzi contenti, ma soprattutto constatare che qualcosa sta cambiando e che c’è una maggiore attenzione verso la disabilità”.

De Paoli richiama il ruolo della collaborazione con Fism e la disponibilità della struttura scolastica ad accogliere la donna. “Grazie al protocollo d’intesa abbiamo potuto avviare un percorso che consente di assumere persone con disabilità. L’anno scorso è stata assunta Serena, oggi Anna e avremo la possibilità di inserire ancora altri ragazzi. Voglio ringraziare i direttori della Montessori, che l’hanno accolta fin da subito con uno spirito inclusivo davvero raro”.

Il direttore della Yellow School sottolinea inoltre che l’assunzione è arrivata dopo aver valutato le capacità della lavoratrice: “Nessuno le ha regalato nulla, non è un’assunzione del cuore ma meritata. I direttori della Montessori, dopo aver conosciuto Anna sia dal punto di vista professionale sia da quello umano, hanno riconosciuto le sue doti”, continua De Paoli.

Il rapporto con i bambini e il riconoscimento della scuola Montessori

Il percorso di Anna all’interno dell’istituto è stato seguito anche dalla direttrice della scuola Montessori, Miriam Ferro, che racconta il rapporto costruito con i bambini e con il gruppo degli insegnanti.

“Sono molto fiera di Anna perché in questo periodo ci ha dato tanto, sia ai bambini sia al gruppo degli insegnanti. È diventata quel tassello che mancava alla nostra famiglia. Oggi è il coronamento di un sogno comune, per noi che facciamo scuola, per Anna e per la sua famiglia”.

La direttrice evidenzia soprattutto il legame instaurato con i piccoli alunni, che hanno accolto positivamente la presenza di Anna nella quotidianità scolastica.

“I bambini sono entusiasti perché quando ricevono amore ricambiano con amore. Riconoscono quando una persona li ama e si prende cura di loro. Sono stati proprio loro a farci capire quanto Anna fosse apprezzata”.

Il progetto Fism contro i pregiudizi sulla disabilità

L’assunzione si inserisce in un percorso che punta anche a superare un pregiudizio ancora presente nel mondo del lavoro: l’idea che una persona con disabilità non possa ricoprire un ruolo attivo nell’ambito della cura e dell’educazione dei bambini.

A parlarne è Dario Cangialosi, presidente regionale della Fism, che considera il nuovo inserimento una conferma del percorso avviato con il protocollo d’intesa.

“Oggi è un momento di festa per Anna, ma per noi è anche la conferma che il protocollo avviato oltre un anno fa funziona e sta dando i suoi frutti. All’inizio avevamo alcune perplessità, perché quello educativo è un servizio particolare, nel quale vengono accolti dei bambini. Abbiamo dovuto superare la mancanza di fiducia e quel modo di pensare secondo cui persone considerate fragili non possano prendersi cura dei più piccoli”.

Secondo Cangialosi, l’esperienza maturata nelle scuole coinvolte dimostra che l’inserimento lavorativo può rappresentare un valore aggiunto anche per il progetto educativo.

“Abbiamo dimostrato che si può fare e che questo rappresenta un valore aggiunto per i nostri servizi e per il progetto educativo. Ai bambini viene data l’occasione di dimostrare che l’inclusione la praticano ogni giorno e che possono insegnarla anche a noi adulti”.

Da Palermo a un possibile modello nazionale di inclusione

Il progetto avviato tra Yellow School e Fism guarda adesso a nuovi inserimenti e a una possibile estensione oltre i confini del capoluogo siciliano.

“Questo protocollo ci ha dato la possibilità di combattere un pregiudizio, ma anche di essere pionieri, apripista per portare il progetto in altri contesti – conclude Cangialosi -. Vorremmo estenderlo a livello regionale e nazionale, perché è un modello di inclusione che non viene soltanto predicata, ma soprattutto praticata”.

La storia di Anna Scuderi si aggiunge così a quella di Serena Panzeca, entrambe assunte attraverso il protocollo. Due percorsi che hanno portato la formazione a tradursi in un rapporto di lavoro stabile all’interno di una scuola materna.