Biscotto speciale ed opera d’arte per promuovere sostenibilità

La Pomelia, la pianta simbolo dell’Orto Botanico, festeggia 200 anni. La ricorrenza è celebrata di Tiziana Serretta con un progetto che vuole coniugare la bellezza dell’arte con la promozione della biodiversità, il rispetto dell’ambiente e con un occhio attento alla valenza sociale.

“Il gusto dell’arte”

Il fil rouge che caratterizza tutti i progetti dal titolo “Il gusto dell’arte”, dell’artista Serretta che celebra l’importante anniversario della Pomelia con un biscotto speciale e un’opera d’arte, realizzata in collaborazione da Daniela Forcella per promuovere la sostenibilità.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Nadia Speciale, Barbera&Partners, s’inserisce nell’ambito della manifestazione “Zagara d’autunno 2021”, l’evento autunnale della mostra-mercato di giardinaggio e florovivaismo, la più importante manifestazione del settore in Sicilia, giunta alla 21esima edizione e in programma all’Orto Botanico fino all’1 novembre prossimo.

La Serretta, che ha già realizzato altri progetti e biscotti opere d’arte per celebrare il Mediterraneo, la Sicilia e la sua bellezza, è stata ospite di Daniela Bas, capo della divisione sociale, al quartier generale Onu della mostra dei 24 monoliti “Spirituality in the Material”, concept creato in collaborazione con artisti siciliani ed internazionali, accreditati ai musei del mondo, per tradurre in arte i principi del rispetto ambientale, di solidarietà contro la disuguaglianza sociale , rispetto religioso e tolleranza e pari opportunità per i soggetti in situazione fisica o sociale di inferiorità.

Biscotti d’arte vegani

“Ho pensato ad una limited edition di biscotti d’arte vegani – spiega la Serretta – realizzati a mano da Paolo Forti, che sarà dedicata alla Plumeria Rubra, uno dei simboli delle collezioni storiche dell’Orto Botanico di Palermo, attraverso il quale vogliamo sensibilizzare soprattutto i giovani, che sono la risorsa presente e futura per preservare il pianeta Terra, affinché abbiamo la consapevolezza delle gravi problematiche che affliggono il nostro pianeta, sempre più malato a causa di una grave incuria dell’uomo nello sfruttamento delle sue risorse. Non a caso infatti per le mie le creazioni d’arte utilizzo solo materiali di riciclo per preservare l’ambiente, per infondere nella collettività il significato dei diciassette obiettivi racchiusi nell’Agenda 2030 ONU sociale”.

Progetto con forte valenza sociale

“Come tutti i progetti che promuoviamo con la Serretta – aggiunge Nadia Speciale – anche questo ha una forte valenza sociale, ovvero quello di infondere la cultura del rispetto dell’ambiente, che dovrebbe essere promossa soprattutto nelle scuole, fin da piccoli, perché le nuove generazioni sono il futuro” .

Come tutti i progetti “targati” Seretta, anche in questo caso c’è una valenza sociale, infatti parte del ricavato della vendita dei biscotti e dell’opera d’arte che rappresenta la Pomelia e sarà esposta per due mesi all’Orto Botanico, sarà utilizzato per finanziare un’iniziativa a favore dell’Orto Botanico.