LA SEGNALAZIONE DEL CONSIGLIERE MIRKO DENTICI

Continuano le segnalazioni dei residenti di Palermo relative ad alcune “discariche” di rifiuti che si formano fra le strade del capoluogo siciliano. Mentre la città continua ad essere piena di turisti, gli incivili concedono sempre nuovi spunti per cartoline alternative, decisamente sgradevoli agli occhi di visitatori e residenti.

Ultimo, ma soltanto in ordine temporale, il cumulo di mobilio che si è radunato di fronte ad una delle principali attrazioni di Palermo, ovvero l’Orto Botanico. In via Lincoln, infatti, ignoti hanno abbandonato di tutto: sedie, armadi, materassi ed ogni altro genere di ingombrante.

La denuncia del consigliere Mirko Dentici (M5S)

A palesare il quadro di degrado della zona è Mirko Dentici, consigliere di circoscrizione del Movimento 5 Stelle. “I residenti mi hanno chiamato e, recandomi sul posto, mi sono reso conto con i miei occhi della situazione. Il biglietto da visita di questo luogo non possono essere i rifiuti. Uno dei luoghi piu visitati di Palermo non può essere trattato con tanta indifferenza. Quest’amministrazione deve essere più responsabile. Deve tutelare il turismo e deve preservare con maggior attenzione alcuni luoghi simbolo della città”.

Il rappresentante pentastellato pensa alla ricaduta economica di simili episodi sul turismo, principale volano economico del capoluogo siciliano. “Non si può più tollerare che i turisti vedano questo scempio. Perché non viene preso nessuno provvedimento quando la Rap la mattina transita in quella via per la raccolta dei rifiuti? E’ una mancanza di rispetto nei confronti della città e di chi vorrebbe che il volano della nostra Palermo fosse il turismo. Soprattutto in questo periodo delicato”.

In merito alle soluzioni, Dentici già annuncia che si muoverà con le autorità competenti, ovvero Comune di Palermo e Rap. “Manderò una nota al Sindaco, al Vice sindaco e all’ingegnere Rap Putrone per far rimuovere in maniera repentina quanto depositato in zona. Ciò senza attendere che possa formarsi una sempre più vasta discarica a cielo aperto”. Ricordiamo che proprio la partecipata, gestita dall’Amministratore Unico Girolamo Caruso, aveva lanciato alcune idee per lenire il problema degli ingombranti. Fra queste, il coinvolgimento di Reset nelle attività di raccolta e tutela del territorio.

L’allarme dell’Associazione Comitati Civici

Un caso che, ovviamente, non è isolato. Già nelle scorse settimane, abbiamo documentato della formazione di vere e proprie discariche cittadine. In alcune zone del capoluogo siciliano, infatti, i rifiuti finiscono per occupare l’intera sede stradale, causando difficoltà alla normale circolazione. A lanciare l’allarme ai nostri microfoni ci aveva già pensato Giovanni Moncada, presidente dell’Associazione Comitati Civici di Palermo.

“Nelle nostre richieste di intervento, c’è una quotidiana sollecitazione ad un maggiore controllo del territorio. soprattutto per quanto riguarda le discariche di rifiuti abbandonati in città. Solo così si può cercare di risolvere questo fenomeno deliquenziale. Una persona che deposita, abbandona ogni sorta di rifiuti, commette un reato”.

