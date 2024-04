L’anomalia Bagheria adesso è concreta. Dopo settimane durante le quali si è parlato di una possibile spaccatura nel centrodestra e dopo la comparsa del candidato civico per il quale tanti partiti, fra cui i 5 stelle, hanno deciso di rinunciare al simbolo, arriva il candidato non espressione di una coalizione ma della sola Dc di Cuffaro e si tratta proprio del nome che circolava da settimane nonostante smentito in più di una occasione.

Pina Provino candidata a sindaco

Pina Provino è la candidata a sindaco di Bagheria per la Democrazia Cristiana. L’annuncio ufficiale sarà dato a giorni ma intanto di ufficiale c’è la decisione che è arrivata ieri sera, martedì 2 aprile, al termine di una riunione alla quale ha partecipato Stefano Cirillo, segretario regionale del partito; Santi Bellomare, segretario provinciale e il direttivo cittadino.

“La Dc ha scelto come candidato a sindaco una figura di alto profilo che rappresenta un cambiamento vero e al femminile, con una vasta esperienza e una profonda conoscenza del territorio di Bagheria – dichiarano Cirillo e Bellomare -. La professoressa Provino, donna tenace e

qualificata, è la persona giusta per contrastare una politica basata più sull’apparenza che sulla sostanza. Coerentemente con la nostra storia, i nostri valori e la nostra identità offriamo a Bagheria un progetto alternativo alle logiche di una politica inefficiente ed inefficace”.

La Dc avrà la sua lista autonoma

La Democrazia Cristiana sarà presente inoltre,, con una sua lista alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Bagheria. I dirigenti locali del partito avevano già tutto pronto ed hanno messo nero su bianco le scelte nel corso di una riunione ieri sera nei locali della

segreteria cittadina in via Russo Bonavia per la formalizzazione delle candidature.

All’incontro della segreteria cittadina della DC hanno partecipato Totò Cuffaro, segretario

nazionale; Stefano Cirillo, segretario regionale; Santi Bellomare, segretario provinciale e il gruppo consiliare comunale del partito.

Le candidature a Bagheria

Il confronto adesso sarà ampio. Certamente in campo ci sarà Pino Fricano, ex sindaco che torna nell’agone sotto le insegne di ReteCivica-Bagheria inComune che ha messo insieme molte forze politiche che hanno rinunciato ai simboli di partito e, con ogni probabilità, anche il sindaco uscente Filippo Maria Tripoli, l’esponente di Italia Viva, eletto con una coalizione civica cinque anni fa. Ma la partita delle candidature è ancora molto aperta.

