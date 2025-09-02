Midiri: "Esperienza e professionalità per affrontare le sfide dell'Ateneo"

Cambio al vertice all’Università degli Studi di Palermo: l’ingegnere Antonio Sorce è stato nominato nuovo Direttore Generale dell’Ateneo.

La nomina è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore Massimo Midiri, con il parere favorevole del Senato Accademico.

Sorce ha assunto ufficialmente l’incarico il 1° settembre 2025 e resterà in carica fino al 31 agosto 2028. Succede al dott. Roberto Agnello, cui il Rettore ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto negli anni passati.

Porgo all’ing. Antonio Sorce, a nome personale e di tutto la comunità universitaria, i più sentiti auguri per il nuovo incarico – ha dichiarato il Rettore Massimo Midiri – Sono certo che la sua notevole esperienza, la sua profonda conoscenza dell’amministrazione, la sua professionalità e la sua competenza rappresentino una solidissima base per affrontare al meglio l’attività di un Ateneo come il nostro, dinamico e in continua crescita ed evoluzione. Rivolgo un sentito ringraziamento al dott. Roberto Agnello per avere ricoperto il ruolo di Direttore Generale e per il lavoro svolto in questi anni”.

Con la nomina di Sorce, l’Università di Palermo punta su una figura interna che unisce visione strategica e conoscenza diretta delle dinamiche amministrative dell’Ateneo. Una scelta che guarda alla continuità, ma anche al rafforzamento della macchina organizzativa in un momento di forte crescita per l’Università siciliana.

Chi è Antonio Sorce

Ingegnere civile, laureato proprio all’Università di Palermo, Antonio Sorce ha maturato nei primi dieci anni della sua carriera una solida esperienza nella progettazione e realizzazione di importanti opere di ingegneria e architettura, sia in Italia che all’estero.

Nel 2018 è entrato nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, ricoprendo l’incarico di Dirigente dell’Area edilizia, servizio tecnico e sostenibilità. Negli ultimi cinque anni ha coordinato anche unità organizzative complesse dedicate alla gestione degli appalti per beni e servizi e dei sistemi informatici dell’Università.

Negli ultimi tre anni ha avuto un ruolo centrale nel rilancio del patrimonio edilizio dell’Ateneo. Sotto la sua guida, l’Area Edilizia ha gestito interventi per oltre 150 milioni di euro, con investimenti che hanno interessato numerosi plessi universitari.