Metti una calda sera d’estate a Palermo e la voglia di fare qualcosa d’insolito, magari di giocare realizzando, anche solo per una volta, il sogno di essere protagonista in uno dei film di cui si è innamorati. “Che barba, che noia”, il refrain dell’inossidabile coppia Vianello spesso ritorna di fronte al solito aperitivo ed allora perché non provare a mettersi in gioco allo Stand Florio, con l’Aperidoppiaggio, l’originale iniziativa che si terrà martedì 29 luglio alle h 21,00, nella suggestione di un luogo dove il fascino della Storia e del Mito s’incontrano, accarezzati dalla brezza che arriva dal mare e dalla frescura del giardino dedicato a Donna Franca Florio.





Aperto dal martedì alla domenica, dalle 19,00 in poi, lo Stand Florio è il luogo ideale per una cena tra i profumi e sapori della migliore tradizione gastronomica siciliana orchestrati sapientemente dallo chef Giuseppe Cusimano o anche per un cocktail. Per la prima volta live all’aperto, come essere in un’arena sotto le stelle, con “Aperidoppiaggio” si potrà “prestare” la propria voce ad un personaggio famoso, magari davanti ad un pubblico, in una serata leggera e non convenzionale, tra amici in un’atmosfera rilassata, con la complicità di un buon aperitivo. Ideato da Giuseppe Paternò, direttore di “Doppiaggio Sicilia”, prima realtà specializzata dell’Isola in doppiaggi e audiolibri, è il secondo appuntamento della rassegna “Esperienze Visive” della “Summer Edition 2025” che va in scena allo Stand Florio con un ricco calendario di appuntamenti, tra musica, comedy e cinema “alternativo”, fino al 7 settembre. Doppia, scopri, divertiti, il feel rouge della serata.





“Durante i circa 90 minuti dell’incontro- spiega Giuseppe Paternò- curiosi, appassionati e semplici spettatori potranno salire sul palco, mettersi alla prova, giocare con le voci e scoprire le tecniche base del doppiaggio, seguiti da professionisti del settore. Il tutto accompagnato da un aperitivo, per unire cultura, intrattenimento e convivialità. Aperidoppiaggio è proprio questo : un’esperienza coinvolgente e originale, pensata per far scoprire il mondo del doppiaggio in modo informale ma autentico”. Guidati da Giuseppe Paternò e da Elisabetta Alagna, coordinatrice di “Doppiaggio Sicilia” si potrà vivere un’esperienza unica per scoprire, giocando, il backstage delle voci che amiamo e conosciamo.

Con l’Aperidoppiaggio, allo Stand Florio, ci si potrà immergere in un attimo nei grandi classici della Disney come la “Bella e la Bestia” dando la propria voce alla protagonista femminile Belle o al buffo Gaston o doppiare il Genio della lampada di “Aladdin” o anche il malvagio Jafar. Ed ancora ci si potrà divertire doppiando scene iconiche tratte da film come “Scream” o “Shining”, vivendo un’esperienza cinematografica fuori dal comune sì, ma indimenticabile.

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Artista: Giuseppe Paternò

Prezzo: 3.00

