Hai mai provato a doppiare il personaggio preferito della serie tv o di un film? Doppia, scopri, divertiti, il fel rouge dell’originale “Aperidoppiaggio” che torna a grande richiesta allo Stand Florio, stasera, 2 settembre alle 21,30 di e con Giuseppe Paternò, direttore di “Doppiaggio Sicilia”, prima realtà specializzata dell’Isola in doppiaggi e audiolibri. ” Durante i circa 90 minuti dell’incontro- spiega Giuseppe Paternò- curiosi, appassionati e semplici spettatori potranno salire sul palco, mettersi alla prova, giocare con le voci e scoprire le tecniche base del doppiaggio, seguiti da professionisti del settore. Il tutto accompagnato da un aperitivo, per unire cultura, intrattenimento e convivialità. Aperidoppiaggio è proprio questo : un’esperienza coinvolgente e originale, pensata per far scoprire il mondo del doppiaggio in modo informale ma autentico”. Guidati da Giuseppe Paternò e da Elisabetta Alagna, coordinatrice di “Doppiaggio Sicilia” si potrà vivere un’esperienza unica per scoprire, giocando, il backstage delle voci che amiamo e conosciamo. Un modo di vivere il cinema fuori dal comune per un’esperienza indimenticabile.

Lo Stand Florio, aperto dal martedì alla domenica, dalle 19,00 in poi, è la venue ideale per una cena tra i profumi e sapori della migliore tradizione gastronomica siciliana orchestrati sapientemente dallo chef Giuseppe Cusimano o anche per un cocktail.

Il biglietto dell’Aperidoppiaggio, al costo di 3 euro, è acquistabile sul sito https://www.standflorio.it/calendario-appuntamenti/ , sezione appuntamenti Calendario Eventi Stand Florio oppure sarà possibile farlo direttamente in biglietteria dello Stand Florio(via Messina Marine, 40), la sera stessa dello spettacolo. (Se si fa l’aperitivo, l’ingresso ad Aperidoppiaggio è incluso nel prezzo).Info al 351 5702022 o inviare email a eventi@standflorio.it

Luogo: Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:30

Artista: Stand Florio

Prezzo: 3.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.