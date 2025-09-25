Ti piacerebbe parlare di turismo responsabile, comunità locali e pratiche sostenibile con giovani da tutta Europa?

Venerdì 26 settembre 2025 dalle ore 17.30 partecipa gratuitamente allo spazio di dialogo con aperitivo interculturale B²TL!

L’evento si svolgerà interamente in lingua inglese presso il Borgo Danilo Dolci di Trappeto (Via di Dio, 90040, Trappeto).





B²TL è una formazione gratuita di 8 giorni che si svolge dal 20 al 28 settembre al Borgo Danilo Dolci a Trappeto — luogo storico di impegno comunitario ed educazione nonviolenta — e riunisce 37 operatorз giovanilз provenienti da 9 diversi paesi europei per esplorare in modo critico le sfide ambientali e sociali legate al turismo, come il degrado ambientale, la gentrificazione e la perdita culturale, discutendo anche di come il turismo possa diventare uno strumento di sviluppo locale sostenibile.

Durante l’incontro interculturale del 26 settembre potrai saperne di più sulla formazione internazionale e fare conoscenza con lз giovani partecipanti di B²TL. Per maggiori informazioni sull’evento o sul progetto B²TL contatta Riccardo Bellavista: riccardo.bellavista@danilodolci.org.

Luogo: Borgo Danilo Dolci, Via di Dio, snc, TRAPPETO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Party

Ora: 17:30

Artista: Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – ETS

Prezzo: 0.00

Link: https://danilodolci.org/eventi/b2tl-turistificazione-parliamone-aperitivo-interculturale/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.