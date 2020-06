Il chiarimento

Da domani possibilità di apertura, la domenica anche per supermercati e centri commerciali. Lo chiarisce la Protezione Civile regionale che interviene all’indomani dell’ordinanza firmata dal sindaco Leoluca Orlando che offre la possibilità delle aperture domenicali a Palermo, per gli esercizi commerciali. Già l’ultima ordinanza Regionale in vigore fino al 14 giugno aveva dato la possibilità, di eventuali aperture domenicali per decisione dei sindaci, anche prima della scandenza qualora ci fossero state le condizioni, eccezion fatta per i supermercati che sarebbero dovuti rimanere chiusi la domenica fino al 6 giugno. Scaduto il termine anche i supermercati ed i centri commerciali possono quindi aprire anche se è tutt’ora in corso il dibattito sull’opportunità ed il confronto è aperto con i sindacati per nulla favorevoli al provvedimento.

“L’Ordinanza del Sindaco Leoluca Orlando emessa ieri, proprio in considerazione del fatto che era atteso un provvedimento regionale di chiarimento a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali, aveva già previsto la possibilità di immediata applicazione di eventuali circolari della Regione” dice l’assessore regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano.

Era stato proprio Orlando a chiedere attraverso l’Anci dei chiarimenti anche alla luce del dibattito sull’opportunità delle aperture: “Prendiamo atto che le indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento regionale della Protezione civile n. 20 del 5 giugno 2020 sono in linea con quanto previsto dall’articolo 12 della precedente Ordinanza del Presidente della Regione n. 22 del 2 giugno 2020 e consentono un’apertura domenicale generalizzata di tutti gli esercizi commerciali”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia.

“Chiediamo, però, che la Regione intervenga – continua Orlando – per fare definitivamente chiarezza rispetto al dibattito in corso sull’opportunità o meno delle aperture domenicali delle attività commerciali, anche con le necessarie modifiche legislative, e che a tal fine si avvii un confronto sia con le organizzazioni sindacali e di categoria sia con i comuni”.

“Riteniamo necessario – conclude Orlando – che si arrivi ad una scelta di equilibrio tra diritti, anche di sicurezza, dei lavoratori e le esigenze di ripresa e di sviluppo delle attività commerciali”.

I sindacati hanno respinto l’apertura e provano a mediare: apertura dei negozi solo una domenica al mese, estendibile a due nel periodo dei saldi estivi, con chiusura per tutte le realtà commerciali nei giorni festivi. È la proposta che Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil avevano avanzato in un incontro con l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano. Alla presenza dei segretari generali Monia Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto, i sindacati hanno chiesto inoltre che “al fine di evitare che si possano generare delle discriminazioni tra lavoratrici e lavoratori dello stesso settore, ma di Comuni differenti, è necessario che ogni previsione contenuta nella nuova ordinanza sia valida indistintamente per tutta la regione”.

“La Protezione Civile della Regione Siciliana con propria circolare n. 20 del 5 giugno ha precisato che tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli di “vicinato”, la cui chiusura è stata disposta con l’articolo 12 dell’Ordinanza n. 22 del Presidente della Regione Siciliana, hanno facoltà di aprire al pubblico anche nelle giornate domenicali a partire dalla prossima domenica 7 giugno e fino alla vigenza della citata Ordinanza n. 22”. Lo precisa il presidente regionale di Confcommercio Sicilia Francesco Picarella. “Già da domani – sottolinea – tutte le attività commerciali potranno aprire nel rispetto delle misure di contenimento del contagio e delle linee guida previste per le differenti attività commerciali. Il tema delle aperture domenicali sarà ampiamente ridiscusso nei competenti tavoli. Sono certo – continua Picarella – che i grandi mutamenti scatenati dalla pandemia ci porteranno a trovare soluzioni condivise anche con le parti sociali al fine di armonizzare le norme che forse oggi non rispondono in pieno con le esigenze del mercato”.

“L’ordinanza firmata dal sindaco Orlando che permette l’apertura domenicale dei negozi è un grave errore, segno di una visione economica della società che antepone la logica del profitto al rispetto dei tempi di vita delle persone.” Lo dichiara Vincenzo Fumetta segretario provinciale di Rifondazione Comunista.

“Una concessione fatta alle associazioni di commercianti che in questi decenni hanno sempre dimostrato di guardare ai propri interessi di categoria rispetto a quelli complessivi della città – dice -. Questa decisione rischia di comprimere ulteriormente i diritti di lavoratori e lavoratrici, già messi a dura prova dell’emergenza coronavirus”.

Rifondazione Comunista chiede il ritiro dell’ordinanza:” l’Amministrazione Comunale ha dimostrato in questi anni di avere a cuore i diritti delle persone, lo dimostri ancora una volta.”