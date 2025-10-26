Ha preso il via questa mattina, domenica 26 ottobre, la V edizione di Expomedicina. Si tratta di un appuntamento per fare il punto sulla Sanità, in Sicilia e in Italia, sull’innovazione tecnologica e sulle prospettive aperte dalla robotica e dall’Intelligenza artificiale.

L’esposizione di quest’anno si tiene alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. ExpoMedicina è, di fatto, il salone dell’innovazione tecnologica in sanità, e si svolge su quattro giorni, da oggi e fino a mercoledì 29 ottobre. Quattro giorni per condividere conoscenze e discutere delle sfide del sistema sanitario

Durante le giornata si alterneranno dibattiti e confronti tra esperti del settore, ricercatori, medici e rappresentanti della Pubblica Amministrazione per condividere conoscenze e discutere delle sfide attuali e future, senza dimenticare le problematiche che gravano sul sistema sanitario, a partire dalle lunghe liste di attesa fino ai continui e intollerabili episodi di violenza nei confronti del personale medico e infermieristico.

Lagalla: “La sanità tema cruciale della contemporaneità”

Presente all’inaugurazione Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, che, accompagnato dal patron Maurizio Ninfa, ha girato per gli stand prima di raccontare le proprie impressioni ai giornalisti presenti: “La nostra città pone grande attenzione a tutti i temi strategici per la vita della comunità: è capitale del nomadismo digitale, del quale si parla sempre più spesso; è capitale del turismo; è capitale della sanità. Ciò significa che Palermo affronta temi cruciali della contemporaneità, tra i quali c’è, ovviamente, la sanità”.

“In Sicilia la sanità soffre di alcune criticità e ritardi ai quali il governo regionale, sul piano della programmazione ospedaliera, sta cercando di dare risposta attraverso un investimento importante sulla nuova ospedalità. Parallelamente, deve esserci un impegno sempre maggiore sul piano delle funzioni territoriali della sanità con un duplice obiettivo: evitare il ricorso improprio all’ospedalizzazione e affermare l’importanza primaria e prevalente di ogni tipo di diagnosi, terapia e riabilitazione, che devono trovare, già sul territorio, la propria capacità di espletamento”.

Ninfa: “L’innovazione tecnologica fondamentale per la medicina del futuro”

Per Maurizio Ninfa, fondatore e presidente di ExpoMedicina “Oggi ExpoMedicina apre i battenti, ed è significativo non solo per la città di Palermo. Lo notiamo dalla partecipazione numerosa all’Open Day della Prevenzione a cura dell’Asp di Palermo. Ciò è sintomo del fatto che la sanità si sta avvicinando al cittadino, e che è possibile, con iniziative come questa, provare a trovare delle soluzioni ai problemi della sanità: penso, ad esempio, alle lunghe liste d’attesa”.

“Siamo molto soddisfatti degli oltre 100 progetti di innovazione tecnologica in sanità che si sono candidati al Premio Dusmet, perché l’innovazione è fondamentale per la medicina del futuro.

Serve, senza dubbio, maggior coordinamento tra i protagonisti del cambiamento.

Siamo inoltre felici di ospitare, proprio nella giornata di inaugurazione, il convegno del Consiglio nazionale delle Ricerche, che ringrazio, sulla medicina personalizzata. Grazie a tutti coloro che stanno realizzando Expo Medicina 2025”.

Amato: “L’incontro tra pazienti e medici passaggio decisivo”

Toti Amato Presidente OMCEO Palermo – Consigliere nazionale FNOMCEO ha osservato come la sfida di oggi e di donai sia tutta nel rapporto fra medico e paziente “Expo Medicina è molto importante perché offre a tutti i professionisti della salute la possibilità di incontrarsi e confrontarsi. Ciò vale anche per gli stakeholder del settore sanitario, le direzioni generali delle Asl e degli ospedali, le università. Credo sia fondamentale la presenza delle associazioni dei pazienti, perché l’incontro tra chi chiede di essere curato e chi si occupa di curare è un passaggio decisivo. Saranno giorni intensi di attività e convegni, discuteremo delle tematiche che è necessario affrontare per migliorare la sanità”.

Domani l’apertura del Congresso AOGOI Sicilia

La seconda giornata di ExpoMedicina proporrà un fitto calendario di appuntamenti.

Si parte con l’apertura del XVI Congresso AOGOI Sicilia (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) dal titolo “La salute della donna tra innovazioni scientifiche e politica sanitaria”.

Da segnalare, inoltre, otto eventi scientifici di assoluto rilievo nel corso dei quali si parlerà di: strumenti e tecnologie in oncologia medica; incontinenza urinaria; nuove frontiere della terapia dell’epatocarcinoma; la rete siciliana per la diagnosi e cura dell’obesità; i più moderni trattamenti per le patologie del ginocchio; l’applicazione dell’intelligenza artificiale in epatologia.