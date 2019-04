l'assessore bandiera: "attività in espansione"

Dopo la recente pubblicazione della graduatoria definitiva con la quale sono stati assegnati oltre 3 milioni e mezzo per la formazione degli imprenditori agricoli siciliani, l’Assessorato regionale per l’ Agricoltura ha pubblicato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a valere sull’OCM apicoltura per la campagna 2018-2019, in base al bando concluso

lo scorso 11 febbraio, cofinanziato da Ministero delle Politiche Agricole e Unione Europea. A beneficiare di oltre 500 mila euro sono apicoltori, associazioni, cooperative di produttori, enti e centri di ricerca, che intendono incrementare la propria produzione e migliorare la qualità dei loro prodotti.

Grazie agli interventi finanziati sarà possibile acquistare arnie, sciami, api regine e presidi sanitari con un contributo che varia dal 50% al 60%, oltre che erogare servizi quali corsi di aggiornamento, seminari, convegni e assistenza tecnica agli apicoltori con una contribuzione dall’80% al 100%.

Per l’Assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera: “Si tratta di un’ attività in espansione che si sta distinguendo sempre di più per la produzione di miele di straordinaria qualità. Il Governo Musumeci sostiene, con convinzione, questo comparto che può contribuire anche alla crescita e allo sviluppo delle aree marginali della Sicilia”

Di seguito il link alla graduatoria:

http://pti.regione.sicilia.

it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?

stepThematicNews=det_news&idNews=199192499&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura