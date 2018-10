Domani e sabato

Esperti e opinion leader di rilievo a confronto sul tema dei modelli assistenziali e sulla necessità di integrare efficacemente la dimensione ospedaliera con quella territoriale, valorizzando in chiave meritocratica le figure professionali coinvolte.

Domani e sabato a Petralia Sottana presso gli spazi dell’ExMa, ovvero i locali delle Officine Creative Madonite in via Duomo si terrà infatti la due giorni dedicata al “Progetto Madonie Salute. Percorsi di integrazione tra ospedale – territorio nel paziente affetto da cronicità”. Lo riferisce Madonienotizie.it

L’evento è patrocinato dai Comuni di Alimena, Bompietro, Blufi, Castellana Sicula, Ganci, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana e Polizzi Generosa e dalla Sezione Sicilia dell’Italian Council of Cardiology Practice.

Un momento di incontro tra soggetti istituzionali e privati all’insegna di un focus preciso, ovvero l’evoluzione degli approcci assistenziali in grado di mettere al centro del sistema quelle specificità professionali che possano adeguatamente gestire processi orientati al benessere della collettività e del singolo individuo.