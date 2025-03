Un segnale forte per i giovani siciliani: la V Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato all’unanimità il disegno di legge che istituisce gli sportelli Informagiovani in tutta la Regione. Un provvedimento atteso da tempo, che mira a colmare un vuoto informativo su formazione, lavoro e opportunità europee, offrendo strumenti concreti per contrastare l’emigrazione giovanile e valorizzare le risorse del territorio.

L’iniziativa, promossa dalla deputata Ersilia Saverino (PD) e arricchita dai contributi delle onorevoli Marianna Caronia (Noi Moderati) e Roberta Schillaci (Movimento 5 Stelle), prevede l’istituzione di un fondo da 3 milioni di euro presso l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Le risorse saranno destinate all’apertura di nuovi sportelli, al potenziamento di quelli esistenti e alla creazione di un sistema capillare di orientamento e consulenza per i giovani siciliani.

Almeno il 30% del fondo sarà riservato ai Comuni o alle Unioni di Comuni che presenteranno progetti per la realizzazione di nuovi sportelli, con l’obiettivo di favorire l’adesione alla Rete Eurodesk, fondamentale per l’accesso ai programmi europei come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. Il disegno di legge prevede inoltre la creazione del portale I giovani per la Sicilia, in raccordo con il Portale Nazionale Giovani, e stanziamenti specifici per la formazione del personale degli enti pubblici che gestiranno gli sportelli.

“Non possiamo più permetterci di lasciare i nostri giovani senza punti di riferimento”, dichiarano le deputate della Commissione Saverino, Caronia, Schillaci, Chinnici e Marchetta. “Questo disegno di legge segna un cambio di passo: non solo più opportunità, ma strumenti concreti per farle arrivare direttamente ai ragazzi. La politica oggi ha dato un segnale di unità su un tema essenziale per il futuro della Sicilia. Ora auspichiamo che l’Aula confermi questo impegno con un’approvazione rapida di una legge che rappresenta un’importante opportunità per sviluppare in Sicilia un servizio essenziale per i giovani.”

