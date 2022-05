Apertura il 30 giugno

Saranno presto 7 i punti vendita Decathlon in Sicilia, riferimento per gli sportivi e le sportive. Il 30 giugno, con l’arrivo all’interno del Centro commerciale Poseidon a Carin (PA), su una superficie di oltre 3000 mq, l’azienda completerà un’offerta fisica siciliana con oltre 18.000 mq complessivi.

A Palermo tante occasioni per fare sport

“Palermo rappresenta un territorio molto ricco dal punto di vista delle occasioni per praticare sport – ha spiegato Cristiano Riccardi, Area Manager di Decathlon Italia -. Dalle attività acquatiche a quelle più legate all’outdoor, il contesto naturale offre molteplici scenari. Siamo fieri di aggiungere ai 6 negozi già aperti sull’Isola questo nuovo punto di incontro per sportivi e sportive. Il progetto sull’Isola non si estingue con l’apertura di un ulteriore punto vendita. L’obiettivo è andare oltre la vendita di prodotti e istituire con il territorio relazioni proficue con tutte le realtà che abbiano a cuore la diffusione dello sport e della vita attiva: club, scuole, associazioni”

Vicini alle associazioni

Non solo cliente finale, ma anche l’obiettivo di avvicinarsi sempre più ad associazioni sportive, club, enti e scuole: “Vogliamo creare un unico ecosistema in cui Decathlon può far da collante, ad esempio tra club e scuole, per creare eventi in tutto il territorio siciliano – ha aggiunto Alessandro Nannini, Account manager -. La nostra volontà è quella di avvicinare quante più possibili persone allo sport. Eventi, manifestazioni e incontri sono utili anche a far scoprire alla gente anche nuove attività e discipline per questo abbiamo già in mente una serie di progetti che svilupperemo in tutta l’isola per cercare di raggiungere questo nostro fine”.

A Carini acquisita la Seli-Kab

La multinazionale italiana Tecno System prende il controllo di Seli-Kab, azienda che si occupa di servizi di produzione elettronica con sede a Carini, in provincia di Palermo. Una azienda storica del panorama industriale palermitano nata nel 1974 grazie a una installazione della Sit-Siemens. Secondo la Tecno System, la Seli-Kab oggi è “uno dei principali poli italiani per l’ingegnerizzazione e la produzione di apparati e sistemi elettronici”. Seli-Kab, con i suoi 140 dipendenti, è una realtà ben stabilita all’interno del mondo dell’electronics manufacturing services. E’ uno dei punto di riferimento per la produzione Made in Italy di schede e sistemi elettronici.