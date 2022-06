Le interviste

Aprirà il 30 giugno al centro commerciale Poseidon il punto vendita Decathlon che ha scelto carini per il suo primo punto vendita della provincia di Palermo dopo il fallimento delle trattative con il Comune di Palermo.

Giorno importante per Carini

Oggi a Carini una conferenza stampa che anticipa di due giorni l’apertura. A fare da padrone di casa c’era, tra gli altri, anche il sindaco della città alle porte di Palermo, Giovì Monteleone. “Un giorno importante per Carini – ha detto nel corso di una intervista a BlogSicilia – Non abbiamo voluto farci sfuggire questa opportunità e i nostri uffici hanno lavorato fin da subito”. “Decathlon non poteva non essere qui, un grande brand che si unisce agli altri grandi brand presenti nel centro commerciale. Significa presenza nel territorio, lavoro e opportunità”, evidenzia il primo cittadino carinese nel corso della conferenza stampa dell’apertura del polo del colosso francese dell’abbigliamento sportivo.

Carini importante polo industriale

Carini è oggi uno dei più grandi poli industriali della Sicilia, come evidenzia Monteleone. “Carini oggi è una grande realtà industriale, la più grande del Palermitano. Non solo il Poseidon ma tutto l’asse stradale è diventato oggi un centro commerciale naturale. Un fatto che mi inorgoglisce perché significa opportunità di lavoro e che il nostro territorio è attrattivo alle imprese. Carini è la realtà in Italia a più alto incremento demografico, c’è tanta richiesta di servizi ed è una cosa che mii preoccupa perché dobbiamo fare fronte alle richieste che arrivano da Palermo”.

Assunti 42 giovani

All’interno del nuovo store lavoreranno 56 collaboratori, il 56% saranno donne. L’azienda per il nuovo polo carinese ha anche assunto 42 dipendenti, sono tutti del territorio, da 22 anni fino a 37 anni. “Siamo felicissimi – dice Antonino Castelluccio, store leader del nuovo centro di Carini – di aprire il nostro settimo punto vendita in Sicilia al centro commerciale Poseidon che ringraziamo per l’accoglienza. Sarà un punto di riferimento a livello regionale”.