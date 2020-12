Il colosso del pollo fritto ha aperto a Palermo e si sono registrate oggi lunghe code davanti al negozio Kentucky Fried Chicken.

E’ il primo ristorante del “re del pollo fritto” a Palermo, il quinto in Sicilia, all’angolo tra via Notarbartolo 1a e via Libertà. Qui dal pomeriggio inoltrato e fino a sera in tanti si sono messi in fila per comprare i prodotti che tanto piacciono ai giovanissimi.

Davanti al negozio era visibile anche qualche assembramento. In via Notarbartolo più volte sono passate le auto delle forze dell’ordine.

Mentre la grande catena del Colonello Sanders si prepara ad accogliere le prime 40 persone nei posti di lavoro messi a disposizione, infatti, sono pronti a partire già dal prossimo anno i lavori per una seconda filiale nel cuore del centro storico, in via Maqueda.

Il ristorante di Palermo è gestito in franchising dalla Idea Food s.r.l., l’impresa siciliana da anni nel settore della ristorazione che gestisce già i ristoranti KFC del Centro Commerciale Porte di Catania, di piazza Spirito Santo sempre Catania, del Centro Sicilia a Misterbianco e del Parco Corolla a Milazzo.

Si tratta inoltre del primo KFC in Sicilia che propone un nuovo modo di ordinare i prodotti, attraverso dei chioschi che consentono una scelta comoda e sicura del menu da gustare. Una delle nuove caratteristiche dell’esperienza da KFC, da vivere in piena sicurezza e relax con gli amici o la famiglia.

Il nuovo ristorante offre 170 posti a sedere distribuiti fra sala e un dehors. Nel locale saranno disponibili punti di ricarica dei device elettronici.