Apre oggi il ristorante Kentucky Fried Chicken di Palermo, in Via Notarbartolo. Il 46imo ristorante KFC in Italia ed il quinto in Sicilia. Il nuovo ristorante offrirà 170 posti a sedere distribuiti fra sala e un accogliente dehors.

Sono 40 i nuovi posti di lavoro che si creano con l’apertura del ristorante di Palermo. Il nuovo KFC di Palermo è gestito in franchising dalla Idea Food srl, l’impresa siciliana da anni nel settore della ristorazione che gestisce già i ristoranti KFC del Centro Commerciale Porte di Catania, di piazza Spirito Santo sempre a Catania, del Centro Sicilia a Misterbianco e del Parco Corolla a Milazzo.

sarà aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, saranno disponibili punti di ricarica dei device elettronici. Il ristorante di Palermo sarà aperto con il servizio di delivery attraverso Glovo, Deliveroo e Uber Eats dalle 11 del mattino alle 23. Dalle 11 del mattino alle 18 sarà inoltre possibile la consumazione in sala, compatibilmente con le normative vigenti. In questa fascia oraria sarà inoltre attivo il servizio di take-away ordinando dai chioschi nel ristorante o attraverso APP con il nuovo canale clicca e ritira.

Nata negli Stati Uniti nel 1930, Kentucky Fried Chicken è oggi la più famosa catena al mondo di ristoranti che servono pollo. È leader del mercato di riferimento con oltre 24.000 ristoranti in oltre 145 paesi e dà lavoro a 800.000 persone nel mondo. In Italia KFC arriva nel 2014 e conta oggi 42 ristoranti in 13 regioni.