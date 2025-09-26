Nell’ambito di SHARPER 2025 – Notte dei Ricercatori, il seminario, ideato da Santina Di Salvo, docente del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, promuove un dialogo interdisciplinare tra diritto, politiche di genere e progettazione urbana sul tema della percezione di sicurezza negli spazi pubblici da parte delle donne. In un contesto in cui la paura può limitare la libertà di movimento, le opportunità lavorative e l’accesso allo spazio urbano, è urgente interrogarsi su come le città possano diventare più inclusive e sensibili alle esigenze di genere.





L’incontro offrirà spunti concreti su come trasformare dati, esperienze e narrazioni in strumenti di progettazione e tutela, con l’intenzione di contribuire al dibattito sui diritti nello spazio urbano, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (in particolare SDG 5, 11 e 16).

A cura di: Santina Di Salvo, Stefania Billante, Marcella Magistro.

Luogo: Campus Università – EDIFICIO – 8 Aula_O-010 (vicino Museo dei Motori) Ingresso Scala F 10, Viale delle Scienze, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 18:30

Info:

Questa attività è correlata alla seguente missione Horizon Europe: 100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030





Questa attività è correlata ai seguenti SDG (Sustainable Development Goals):

SDG 5 Raggiungere l’uguaglianza di genere

SDG 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

SDG 16 Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.