L'ordinanza 1221 cancella il ripristino dello stop al traffico

“Da Natale a santo Stefano”: tanto è durato il ripristino dell’area pedonale di via Principe di Belmonte, a Palermo. Con l’ordinanza 1221 del 4 ottobre 2022, il settore Mobilità Urbana ha cancellato il provvedimento del 2013 con il quale si istituiva la pedonalizzazione del settore compreso fra via Roma e via Principe di Scordia. Fatto giustificato dai cambiamenti applicati alla viabilità della zona nel corso degli anni. Il tratto in questione torna quindi percorribile per i mezzi, che ritrovano un varco in direzione del porto di Palermo.

Cancellata l’area pedonale

Un ripristino che, fin dai primi momenti, non ha convinto gli automobilisti e i rappresentanti della Circoscrizione. In queste ore è arrivata la svolta, con la decisione del Comune di effettuare un passo indietro. Rimossi quindi i cartelli e i paletti posti a sbarrare la strada. Decisione che viene accolta positivamente dal presidente dell’ottava Circoscrizione Marcello Longo.

L’esponente del PD si dice convinto dell’interlocuzione avviata con gli uffici comunali. “Esprimo soddisfazione, ringraziando l’assessore Maurizio Carta, per avere risolto il grave disagio che si era creato in questi giorni. Tale pedonalizzazione era stata disposta nel 2013, quando ancora non era stata pedonalizzata via Emerico Amari. Un provvedimento che oggi risultava non solo del tutto inutile, ma anche controproducente. In futuro si potrà estendere la pedonalizzazione della Via Principe di Belmonte anche nel tratto “basso”. Questo solo dopo avere individuato le alternative alla circolazione veicolare”.

La “ratio” del provvedimento

Il ripristino dell’area pedonale era avvenuto in automatico, non tenendo conto dei cambiamenti impressi alla viabilità della zona. A cominciare dalla pedonalizzazione di via Emerico Amari. L’area su cui dovrebbe sorgere un sorta di ‘rambla’ in salsa palermitana, ha subito negli anni notevoli cambiamenti, con una chiusura progressiva al transito dei mezzi. Pedonalizzazione che oggi riguarda buona parte della strada, con l’esclusione del tratto tra via Michele Amari e via Roma, nonchè del transito per immettersi in via Wagner. Fatto che, di conseguenza, ha limitato la mobilità in direzione porto. Zona sulla quale proprio l’ala di via Principe di Belmonte rappresenta infatti uno dei pochi accessi disponibili.