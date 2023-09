Vittime dei ladri sia piazza Borsa che piazza Meli. Carta: "Ripristineremo i paletti"

I ladri e i vandali continuano a creare problemi nelle aree pedonali di Palermo. Dopo i casi registrati all’Olivella e nella zona di via dei Benedettini, a Ballarò, sono stati segnalati due nuovi furti di dissuasori nel cuore della città. In questi giorni, i malviventi hanno trafugato tre paletti in ghisa nella zona di piazza Borsa, a poche decine di metri da via Roma e da corso Vittorio Emanuele. Fatto che ha consentito ad alcuni incivili di parcheggiare in piena area pedonale, violando quanto stabilito dalle ordinanze vigenti. Episodio che segue a quanto avvenuto, qualche mese fà, nell’area di piazza Meli, a pochi passi da piazza San Domenico. La dinamica utilizzata dai ladri è stata praticamente la stessa, così come il numero di paletti trafugati.

Tanti furti in centro

Un problema di lungo corso sul quale l’Amministrazione è più volte intervenuta per cercare di ripristinare quanto i ladri e i vandali avevano danneggiato in precedenza. Quello di piazza Borsa è solo l’ultimo di una lunga serie di furti, mirato anche ad annullare il deterrente per far rispettare l’area pedonale. Elemento riscontrato ad esempio nella zona di via Dei Benedettini, a Ballarò. Luogo nel quale, in primavera, i ladri avevano rubato i dissuasori dal lato di piazza Indipendenza. Fatto che consentiva agli automobilisti di entrare in piena area pedonale, a pochi passi dai bambini che giocavano a pallone. Più recente l’episodio che ha interessato piazza Meli. Luogo alle spalle della chiesa di San Domenico. Qui, così come avvenuto a piazza Borsa, i ladri hanno trafugato alcuni paletti in ghisa. Da mesi si attende il ripristino dei luogh che ancora non è avvenuto.

Carta: “Ripristineremo i paletti in ghisa”

La segnalazione del furto fu effettuata da un cittadino il 25 maggio scorso. Circa un mese dopo, ovvero il 21 giugno, il Capo Area dell’Ufficio Mobilità Sergio Maneri ha sollecitato l’intervento. “Dopo il sopralluogo dei tecnici di questo ufficio, si invitano i settori preposti ad intervenire il prima possibile per ripristinare i tre dissuasori a colonnina”. Operazione ancora non avvenuta, ma sulla quale l’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta annuncia che i tempi saranno brevi. “Il COIME dovrebbe ripristinare i pali se ne hanno in magazzino, altrimenti appena approvato il consuntivo nei prossimi giorni con le risorse appostate li ripristineremo nuovi“.

Like this: Like Loading...