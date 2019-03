LA Smart BIANCA TROVATA NELLA ZONA DEI CANDELAI

E’ stato rintracciata in vicolo delle Api, nei pressi della via Candelai, la zona dei Pub della movida notturna palermitana, la smart bianca che ieri sera prima di mezzanotte ha travolto e ucciso un uomo di 50 anni in piena via Roma a Palermo.

L’incidente mortale è avvenuto praticamente di fronte la Rinascente. La vittima stava attraversandola strada proveniente da piazza San Domenico quando è stata travolta sotto gli occhi di numerosi passanti.

L’auto, appunto una smart bianca, non si è però fermata nonostante la vettura nell’incidente abbia riportato la rottura di un finestrino

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. gli agenti di polizia e i carabinieri. Il pedone è stato soccorso dai sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare.

Immediatamente è scattata la caccia al pirata della strada. La polizia municipale è stata aiutata dai passanti alcuni dei quali avevano annotato la targa della vettura fuggita. L’auto è stata trovata intorno all’una di notte in vicolo delle Api e poco distante è stato trovato anche il conducente. Si tratta di un giovane di 20 anni del quale al momento vengono rese note solo le iniziali F.M.

Il ragazzo si trova, adesso, in stato di fermo nei locali della Polizia Municipale di Palermo