La Polizia di Stato ha arrestato un pusher di 17 anni palermitano che a bordo di una bici elettrica aveva 9 dosi di cocaina e 8 di hashish e la somma di 145 euro.

Il ragazzo è stato bloccato a Palermo in via Pietro D’Aragona. In casa gli agenti hanno trovato altre 10 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

La droga, il materiale per il confezionamento, il bilancino di precisione ed il denaro contante sono stati posti sotto sequestro, così come sotto sequestro è stato posto il velocipede elettrico dal giovane utilizzato per compiere l’attività illecita.

Il gip del tribunale per i minorenni ha convalidato l’arresto.