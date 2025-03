Bloccato dai falchi della squadra mobile

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 31 anni accusato di spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale. I falchi della squadra mobile hanno bloccato il giovane in piazza Sant’Antonino nei pressi della chiesa.

Il pusher è arrivato a bordo di un monopattino e ha passato una dose ad un cliente. Poi notando gli agenti è andato via verso al via Oreto entrando in un locale. Qui sono arrivati i poliziotti. Il giovane ha reagito alla perquisizione con calci e pugni.

Gli agenti hanno trovato 241 grammi di cocaina confezionati in 18 ovuli e oltre 4 mila euro in contanti. Il gip ha convalidato l’arresto.