Questa mattina, alle 10,30, l’inaugurazione ufficiale della manifestazione “Monreale Arte in fiore”, senza dubbio una delle iniziative più belle e coreografiche che Monreale abbia potuto sposare per accogliere la primavera. Ma già per tutta la giornata di ieri i monrealesi e i tanti visitatori hanno potuto apprezzare la bellissima realizzazione dell’infiorata realizzata in Corso Pietro Novelli, e le installazioni nelle due piazze principali.

Fiorai, scuole, parrocchie, suore, scout, tutti hanno collaborato con l’unico scopo di abbellire e dare decoro alla città. Maestranze essenzialmente neofite, guidate dagli insegnanti del liceo artistico Renato Messina e Salvo Venturella, i veri autori della grafica dell’infiorata, e coordinati da Fabio Portici, Floreal Designer di Altofonte, che ha messo a disposizione le sue competenze.

L’iniziativa, nata da una felice intuizione di Aurelio Scorsone, condivisa e supportata dall’Associazione dei Commercianti di Monreale, con il patrocinio del comune, è di quelle che si possono definire low cost.

Intorno a 4.000 € il costo per acquistare le materie prime (21.000 petali, 700 kg di sale colorato e 50 sacchi di torba) che hanno dato vita a questi pannelli floreali ispirati al Corpus Domini, alla 750esima ricorrenza della dedicazione della cattedrale di Monreale e ai suoi mosaici. Ma anche per affidare alla KSM il servizio di sicurezza notturno. Le risorse umane sono gratuite.

Il Corpus Domini è anche il tema rappresentato nei numerosi lenzuoli, alcuni di particolare pregio, realizzati da tutte le scuole del territorio e che fanno bella mostra sui balconi del corso principale.

La festa del Corpus Domini sarà celebrata nel pomeriggio anche con la solenne processione per le vie cittadine. Sotto il tradizionale baldacchino, l’arcivescovo, mons. Michele Pennisi, porterà per le strade di Monreale l’ostensorio con il Santissimo Sacramento.

Infine in serata, l’orchestra a plettro del conservatorio Bellini di Palermo replicherà il concerto tenuto ieri sera sotto il porticato dell’ingresso principale del duomo.