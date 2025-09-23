Senso unico di marcia e corsia protetta per i pedoni. Cambia la viabilità in via Perpignano e si risponde alla petizione dei residenti sostenuta anche dalla Consigliera Teresa Leto. Scelte di buon senso quelle operate che vanno nella direzione di una maggiore sicurezza.

La vicenda

“La via Perpignano, nel tratto compreso tra via Erculeo e via Nina Siciliana, è stata a lungo teatro di episodi di pericolo per pedoni e automobilisti, a causa del restringimento della carreggiata e della presenza di una corsia a doppio senso di marcia. Queste condizioni hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti e i frequentatori della zona, rendendo necessaria un’azione urgente” racconta proprio la consigliera Teresa Leto.

Il sostegno alla petizione dei residenti

“In risposta a queste problematiche, ho deciso di sostenere la petizione dei residenti (prot. 954088/2025), volta a richiedere interventi significativi per migliorare la viabilità in questa importante arteria stradale. Oggi, con grande soddisfazione, annuncio che questo intervento è diventato realtà”.

Cosa cambia in via Perpignano

“Nel dettaglio, è stato istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Ruggerone da Palermo e via Ettore Arculeo, come da O.D. n 1040 del 30/07/2025, ed è stata realizzata una corsia pedonale protetta, garantendo così una maggiore sicurezza per gli utenti più vulnerabili della strada”.

Leto conclude “Ringrazio l’assessore Falzone e gli uffici da lui guidati per l’impegno profuso. Continueremo a lavorare insieme per una mobilità più sicura”.