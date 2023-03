L'ORDINANZA

Con un’ordinanza dell’ufficio Mobilità sostenibile, il Comune di Palermo ha vietato la sosta e la fermata lungo le strade del Parco della Favorita e in quelle che conducono a Monte Pellegrino nelle giornate di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e primo maggio. Il che vuol dire che se le “arrustute” non saranno vietate, poco ci manca. E non è detto che lo stop non arrivi nei prossimi giorni.

Cosa dice l’ordinanza

Saranno dunque inibiti il parcheggio, ma anche la sosta temporanea, dalle 5 alle 20, in via Pietro Bonanno, via Monte Ercta, via Padre Giordano Cascini, viale Diana, viale Erocle, viale Pomona e via Case Rocca. Si tratta praticamente degli assi stradali nei quali si fermano le auto per le scampagnate primaverili dentro al parco. Gli automobilisti che non si atterranno alle regole saranno sanzionati con multe che vanno dagli 87 ai 344 euro; si va invece dai 41 ai 168 euro se si tratta di motocicli.

Già l’anno scorso, però, con un’ordinanza parecchio discussa, il Comune dapprima aveva deciso per la chiusura del parco, poi con un dietrofront, motivato da un disguido nell’interpretazione del provvedimento, aveva stabilito il divieto di posteggio e fermata. Proprio come quest’anno.

Al momento, dunque, le grigliate non sono vietate, ma comunque limitate dall’atto dell’ufficio Mobilità del Comune. Il divieto, vero e proprio, ad accendere fuochi, però, potrebbe arrivare nei prossimi giorni con un’ordinanza a firma del sindaco Roberto Lagalla.

Sottopasso via Crispi, mercoledì la fase 2

Mercoledì 12 aprile avrà inizio la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria (demolizione intonaci, paratie e ripristino) del sottopasso di via Francesco Crispi, nella corsia in direzione Porto. L’intervento, la cui conclusione è prevista entro 90 giorni, rientra nell’Accordo quadro “per la manutenzione straordinaria di ponti, sottopassi, sovrappassi e strade di proprietà comunale”.

Al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza e delle maestranze del cantiere, nei prossimi giorni verrà adottata specifica e temporanea ordinanza di limitazione del traffico veicolare e pedonale. Inoltre, verrà istituita la zona rimozione lungo la bretella laterale a valle per rendere più scorrevole la circolazione.

“Dopo i lavori effettuati lungo la corsia del sottopasso in direzione Cala, gli uffici e i progettisti hanno proceduto a un’analisi approfondita che consentirà di avere risultati migliori in tempi più brevi rispetto al primo lotto di opere. La sicurezza del sottopasso per questa Amministrazione è il primo obiettivo da raggiungere per un cantiere annunciato per anni e che finalmente in questi mesi si sta realizzando. Per quanto riguarda la circolazione, l’Ufficio Mobilità del Comune e la Polizia Municipale monitoreranno il traffico, in modo da rendere più fluidi possibili gli spostamenti e, eventualmente, adottare ulteriori misure rispetto a quelle che saranno predisposte in avvio di lavori”, afferma l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.

Like this: Like Loading...