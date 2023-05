L’attacco del deputato La Vardera

Nuovo scontro in aula all’Ars tra il deputato Ismaele La Vardera e l’assessore alla Sanità Giovanna Volo a cui ha chiesto le dimissioni dalla carica. Il parlamentare ha lamentato ancora una volta la mancanza di risposte dell’assessore rispetto alle interrogazioni da lui presentate

“Impreparata, è inaccettabile”

Nella nota La Vardera parla di una seduta d’aula che lascia l’amaro in bocca. Sostiene infatti che ancora una volta l’assessore regionale alla Sanità si è presentata a Sala d’Ercole per rispondere a delle interrogazione, ma con serie difficoltà. “È inaccettabile – ha detto il presidente di ‘Sud chiama nord’ -, in sei mesi di legislatura la Volo si è presentata solo due volte e sempre impreparata. Questa continua mancanza di rispetto da parte sua non è più sostenibile, non possiamo continuare ad assistere ad una situazione dove la sanità cade a pezzi e lei invece è con la testa fra le nuvole. Se non è capace, dovrebbe riflettere sul suo incarico e sulla sua permanenza al governo”.

L’attacco anche del Pd

A fargli eco Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars. “Dodici delle 15 interrogazioni all’ordine del giorno – ha detto – facevano parte del blocco di atti parlamentari su cui l’assessore era stata impreparata già nella seduta precedente dedicata alla rubrica sanità. Una grave mancanza di rispetto nei confronti del parlamento e dei cittadini. Non vorremmo scoprire che l’inadeguatezza mostrata in aula sia la stessa con la quale si affrontano i problemi della sanità siciliana. L’unico dato certo è che a distanza di 6 mesi dall’insediamento il governo regionale continua a non dare risposte né a chiarire come intende affrontare la situazione emergenziale della sanità siciliana. Il presidente della Regione Renato Schifani ha il dovere di assumersi le sue responsabilità di fronte alla necessità di assicurare il diritto alla salute dei cittadini”.

La questione dei presidi per diabetici

La Vardera sta puntando molto l’attenzione sulla sanità siciliana, attaccando spesso il governo proprio su questo fronte. Appena qualche giorno fa lo stesso parlamentare ricevette l’associazione Siracusa diabetici che gli parlò di “gravissimi ritardi” nel ricevere i presidi sanitari che per loro sono salvavita. Proprio su questo tema La Vardera aveva chiesto lumi all’assessore alla Sanità. “Pretendo risposte immediate – aveva tuonato -. La sanità in questa Regione non può essere così inefficiente e in clamoroso ritardo”.

Un altro precedente nel febbraio scorso

Nel febbraio scorso si registrò la protesta delle opposizioni all’Ars per il rinvio della seduta parlamentare che avrebbe dovuto discutere di interrogazioni e interpellanze della rubrica sanità. La decisione di aggiornare i lavori venne presa dopo che l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, disse in apertura d’aula che «gli uffici stanno ancora lavorando alle risposte» e che avrebbe dato risposte scritte. Alcuni parlamentari hanno preso la parola protestando, tra cui Ismaele La Vardera, Stefania Campo, Antonio De Luca e Valentina Chinnici.

