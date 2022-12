Testo incardinato a Sala d'Ercole nel pomeriggio

Via libera dalla commissione Bilancio dell’Ars al testo sulle variazioni di Bilancio. Il disegno di legge ha subito alcune modifiche. A cominciare dalla cancellazione del primo articolo, ovvero quello destinato al recepimento dei duecento milioni di euro dal Governo nazionale per sanare alcune partite statutarie non riconosciute alla Regione Siciliana. Cambio concordato fra maggioranza ed opposizioni, a seguito della mancata approvazione definitiva della misura a Roma. Il testo arriverà così a Sala d’Ercole nel pomeriggio per essere incardinato. Poi partirà la discussione generale sull’atto. Sede nella quale PD e M5S annunciano battaglia. Ma i principali pericoli per Renato Schifani sono da rintracciare nel gruppo di Cateno De Luca, che ha annunciato una mozione di sfiducia, e nell’ala forzista facente capo a Gianfranco Miccichè.

L’accordo Stato Regione

Come sopra ricordato, i duecento milioni in questione sono indicati come una forma di “ristoro” per gli svantaggi finanziari che la Sicilia è stata costretta a subire per la mancata attuazione di alcune ‘partite’ statutarie. L’accordo prevede anche l’impegno del Mef a garantire alla Regione 650 milioni di euro a regime, a partire dal 2023, per sanare la “vertenza” riguardo al mancato versamento da parte dello Stato di una parte delle accise petrolifere come compensazione per l’aumento della compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria, che nel 2007 fa passò dal 44,8 al 49,11 per cento.

Sammartino: “Svolta per il bilancio della Regione”

Per il vice presidente della Regione, Luca Sammartino, “l’accordo con lo Stato rappresenta una svolta per il bilancio della Regione”. Si vedrà il prossimo anno in che forma il governo Meloni assegnerà alla Regione i contributi previsti.

Cateno De Luca non ci crede

Numeri di cui non tutti sono convinti. A cominciare dal leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, che ha parlato apertamente di accordo al ribasso fra il Governo regionale e quello nazionale. “Mentre taluni esponenti fantasticano e magnificano un ipotetico accordo con il MEF, l’unico dato certo, formalmente non ancora definitivo (in attesa del Senato), è quello contenuto nella legge di bilancio: 200 milioni nel 2022 (emendamento del governo all’art. 38) e una ipotesi di rientro dal deficit in dieci anni contenuta nell’art. 146 della stessa legge approvata stamattina alla Camera. In quest’ultima norma si prevedono anche i sacrifici che i siciliani dovranno fare per la contrazione della spesa regionale derivante dal rispetto di tali impegni. Il resto è propaganda per tentare di vendere come salvifico un accordo al ribasso per non dire autolesionista” sostiene.