A Partinico sequestrati oltre 100 mila articoli

Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Partinico nei confronti di un uomo di nazionalità cinese in occasione del Carnevale.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 100 mila articoli tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, cosmetici, cancelleria, casalinghi, accessori e decorazioni di Carnevale ritenuti non conformi alla normativa sulla sicurezza e contraffatti. Gli articoli erano contrassegnati con un marchio CE falso ed erano stoccati in un grande magazzino. Tra la merce sequestrata centinaia di maschere ed accessori per il carnevale offerti a prezzi stracciati.

Il grossista cinese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo per “contraffazione ed utilizzo di segni mendaci”.