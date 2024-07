L’assessore ai Lavori pubblici di Palermo, Salvatore Orlando, ha annunciato l’avvio di un importante intervento di riqualificazione stradale nel centro città. Entro lunedì inizieranno i lavori per la posa del nuovo asfalto in via Roma, nel tratto compreso tra via Cavour e piazza Sturzo. Il cantiere, della durata prevista di 12 giorni lavorativi, comporterà alcune modifiche alla viabilità. Per minimizzare i disagi, la circolazione sarà consentita a senso unico alternato su metà carreggiata, in tratti non superiori ai 100 metri.

Il programma dei lavori

“Stiamo completando la pavimentazione di via Volturno, nei pressi del Teatro Massimo, dopodiché ci sposteremo in via Roma”, ha dichiarato Orlando, illustrando il programma dei lavori. L’intervento rientra in un più ampio accordo quadro quadriennale per la manutenzione di strade e marciapiedi della città. Tra i prossimi progetti in calendario figura anche il rifacimento del manto stradale in via Pignatelli Aragona.

La nuova viabilità per il Complesso Polifunzionale

“Il tema della viabilità di accesso al nuovo Complesso Polifunzionale della Polizia di Stato a Palermo è stato al centro della seduta odierna del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria. La nuova viabilità si sviluppa per circa 1, 4 km e nella sede centrale, oltre che prevedere una doppia corsia di marcia per direzione, presenta anche un’area pedonale alberata e una pista ciclabile in sede protetta. Oltre che a prevedere un parcheggio di oltre 6500 mq per gli utenti del nuovo Centro Polifunzionale e del quartiere di Boccadifalco, è stato previsto uno spazio multifunzionale a servizio del quartiere di via Pitrè e di Boccadifalco che verrà gestito dal Comune di Palermo. Il Comitato Tecnico Amministrativo presieduto dal Provveditore Regionale, Francesco Sorrentino, e per il Comune di Palermo era presente l’Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando. “Il nuovo collegamento stradale è stato chiesto con forza dall’Amministrazione Comunale a partire dal lontano 2008 quando l’idea del Centro Polifunzionale ha iniziato a prendere forma. Per questa ragione l’approvazione del progetto intervenuta all’unanimità è un risultato storico di cui il Comune di Palermo può vantarsi anche per l’attenzione alle periferie urbane, ai nuovi poli di interesse sovracomunale e al miglioramento della sicurezza stradale. Pertanto, ritengo doveroso ringraziare il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il supporto tecnico garantito all’Amministrazione e il Consiglio Comunale che non ha mai abbassato l’attenzione sulla nuova opera viabilistica”. Lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando.