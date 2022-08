le informazioni necessarie

Ci si prepara in vista del nuovo anno scolastico. A seguito dell’apertura delle iscrizioni per gli asili nido comunali, eseguita apposita istruttoria delle istanze pervenute, è stata predisposta la graduatoria definitiva anno scolastico 2022/2023, approvata con Determina Dirigenziale n. 7032 del 29/07/2022 e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Palermo.

Un minor numero di bambini ammessi a causa del Covid19

Si evidenzia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, il numero dei minori ammessi alla frequenza potrà essere suscettibile di modifiche e prevedere una riduzione anche significativa.

Graduatorie contraddistinte dal numero di protocollo

Inoltre, atteso che, a tutela della privacy, le graduatorie saranno pubblicate prive dei dati identificativi dei minori e contraddistinte dal numero di protocollo dell’istanza pervenuta, gli utenti potranno telefonicamente o tramite e-mail, rivolgersi alle U.D.E. di appartenenza per avere chiarimenti relativi alla propria posizione in graduatoria.

A chi rivolgersi

I^ UDE primaude@comune.palermo.it tel.091/ 740.43.80/43.33

II^ UDE secondaude@comune.palermo.it tel.091/ 740.43.47/43.88

III^UDE terzaude@comune.palermo.it tel.091/ 740.43.50/43.24

E’ possibile presentare ricorso

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 3 L.R. 10/01, al predetto provvedimento è ammesso ricorso entro 60gg. dalla pubblicazione presso il TAR o entro 120gg presso il presidente della Regione Siciliana.

Il servizio scuolabus per gli alunni disabili

Sino all’inizio delle attività scolastiche, e comunque entro il 23.09.2022, è possibile presentare istanza per l’accesso al servizio trasporto per alunni/studenti con disabilità iscritti alle scuole sino al grado di secondaria di primo grado con sede nel territorio comunale di Palermo.

Il servizio, è rivolto agli alunni con invalidità certificata ai sensi della L.104/92 art.3, residenti nel Comune di Palermo, come previsto dal Regolamento trasporto disabili, approvato il 21.01.2014 con deliberazione n. 1 dal Consiglio comunale.

Le istanze da presentare tramite mail

Le istanze devono essere presentate dal genitore o da chi esercita la potestà sul minore con disabilità, a mezzo email ai seguenti indirizzi:

ufficioh@comune.palermo.it

settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it

Dove recarsi

In alternativa, è possibile recarsi presso i locali dell’U.O. Interventi per persone con disabilità, via F. Taormina n. 1, previo appuntamento telefonico ai numeri 091421491 / 0917409465.

Trascorso il termine indicato, potranno essere accettate soltanto le richieste di coloro che maturano in data successiva il diritto alla fruizione del beneficio, previa verifica della disponibilità della risorsa finanziaria assegnata per tale servizio nell’anno.