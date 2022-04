Il Comune di Terrasini incassa fondi per potenziare servizi

Asili nido aperti sino ad agosto inoltrato, le ville con più personale per poter ampliare gli orari di apertura e per mantenere un miglior decoro. A Terrasini più servizi in vista dell’estate, quando si prevede il pienone di turisti come ogni anno che arrivano anche a triplicare le presenze nel paese marinaro. Servizi che non mirano solo al turista ma anche alle famiglie, per garantire loro un’assistenza anche nel periodo in cui convenzionalmente le scuole sono chiuse.

La partenza delle attività

Già da ieri il sindaco Giosuè Maniaci e l’assessore ai Servizi sociali Valeria Mistretta hanno dato l’avvio a due importanti iniziative. La prima è quella che riguarda il rafforzamento e il potenziamento dei servizi e del personale dell’asilo nido comunale. “Con un finanziamento regionale – specifica il primo cittadino – avremo 7 unità lavorative in più, tramite cooperative adeguatamente formate, che ci permetteranno di continuare l’apertura per circa 21 bambini, sugli attuali 50 presenti, fino ad fine agosto”.

I custodi

Con un altro finanziamento del dipartimento regionale del Lavoro, altre 9 persone parteciperanno al “Servizio pulizia e custodia ville e parchi comunali”, e saranno impegnati nelle strade terrasinesi e nel parco giochi sin da subito a sino al 25 luglio. “Voglio ringraziare il capo area 1 Giosuè Maniaci e gli uffici dei servizi sociali – aggiunge il primo cittadino – per l’impegno profuso nell’espletamento delle procedure per l’ottenimento di questi finanziamenti che da un lato vedranno per alcuni mesi dare un’occupazione a questi concittadini e dall’altro aumentare i servizi per la comunità”.

Anche un nuovo pulmino

Di recente è entrato anche in funzione in paese un pulmino che è gestito dal Comune. E’ stato acquistato grazie all’impegno della protezione civile e ad una raccolta fondi di cittadini. “Un impegno preso – commenta il sindaco – si mantiene sempre. Voglio ringraziare oggi i ragazzi della Protezione civile comunale sempre attivi nella nostra comunità in azioni di volontariato e sempre pronti ad aiutare i cittadini. Ringrazio soprattutto tutti cittadini che hanno contribuito all’acquisto del pulmino, oggi gestito dal Comune che lo mette a disposizione di chi ne ha bisogno”.