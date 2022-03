è accaduto in viale epipoli, nella zona nord della città

Incidente stradale questa mattina in viale Epipoli a Siracusa, nella zona nord della città.

Scontro tra un pulmino per il trasporto disabili e un furgone

Per cause ancora in corso di accertamento, un pulmino che trasportava alcuni ragazzini disabili ospiti di una comunità si è scontrato con un furgone. Immediatamente sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per gli accertamenti del caso.

Non si conosce ancora il numero dei feriti ma le loro condizioni non sarebbero gravi.









I rilievi condotti dalla Polizia Municipale

Bisognerà adesso capire i motivi dello scontro. I rilievi sono effettuati dalla Polizia Municipale di Siracusa.

Per agevolare il lavoro degli agenti è stato necessario chiudere il tratto stradale.

Ieri un incidente stradale mortale nel Palermitano

E anche se lo scontro avvenuto a Siracusa pare non aver provocato feriti gravi, la Sicilia piange un’altra vittima della strada a causa di un incidente mortale verificatosi ieri nel Palermitano, e precisamente a Ficarazzi.

Si chiamava Alex Salvatore Sirna il giovane che ha perso la vita in via Libertà a Ficarazzi. Il 31enne di Bagheria era sposato, senza figli, e lavorava presso una ditta che realizza scorze per i cannoli ed in precedenza in un bar del suo paese natale.

Il giovane era alla guida di una Fiat Punto della quale ha perso il controllo terminando la propria corsa contro un muro. E’ morto sul colpo.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Ficarazzi, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Sirna.

Due giorni fa un’altra tragedia nel Ragusano

Due giorni fa sulla statale 115, nel territorio di Vittoria, nel Ragusano, un’altra vittima.

Secondo una prima ricostruzione, un pedone sarebbe stato travolto da una macchina in contrada Gucciarda su un lungo rettilineo. Come riferito dai primi testimoni, automobilisti che, in quel momento, erano in transito sulla strada, c’erano detriti in una vasta porzione di asfalto.

La vittima è un 36enne, Giuseppe Castello, che è deceduto su colpo, troppo gravi le ferite riportate dall’impatto violentissimo con l’auto pirata. Castello, disoccupato, abitava in periferia a Vittoria. L’indagine è condotta dal sostituto procuratore Santo Fornasier.

Il conducente dell’autovettura è scappato e rischia l’incriminazione per omissione di soccorso e omicidio stradale.