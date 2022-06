i posti a disposizione sono 245

L’amministrazione metterà a disposizione delle famiglie siracusane 245 posti di “Spazio gioco estate” in 8 asili

della città, cinque di proprietà dell’ente e 3 accreditati presso la Regione.

“Un servizio che quest’anno sarà realizzato con fondi comunali, interamente gratuito, che va incontro alle esigenze di tante famiglie e che permetterà ai bambini di potere fruire degli spazi gioco degli asili”” ha detto in conferenza

stampa il sindaco Francesco Italia. Che ha aggiunto “Due delle nostre strutture, la O3 e la Celentano interessate da lavori di manutenzione e pronte per il nuovo anno scolastico, non faranno parte di questo servizio”.

Fondi del PNRR

Il sindaco ha poi comunicato la richiesta di finanziamento, attraverso il PNRR, per due progetti di edilizia scolastica per l’infanzia da realizzare in via Teofone e al viale Epipoli, con la previsione di 4 asili e 4 scuole materne che permetteranno di ospitare circa 900 bambini.

I numeri del servizio

E’ toccato all’assessore alle Politiche sociali, Concetta Carbone, elencare i numeri del servizio spazi gioco estivi. “Si tratta di un servizio gratuito, operativo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, con un’articolazione che gli interessati potranno trovare sul nostro sito.

I posti disponibili

245 i posti disponibili negli asili così suddivisi: Baby Smile 35; Paperotti 61; Qui, Quo, Qua ed Arcobaleno 38 ciascuno; Tribunale 20; Alo’Baby 18; Casa dei nanetti2 14, e Gli Scriccioli 21. Le richieste potranno essere presente online attraverso il sito istituzionale o direttamente presso ogni singolo asilo. “Al servizio- ha concluso Carbone- potranno accedere bambini dai 18 ai 36 mesi con regolarità marginale”