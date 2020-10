Interrogazione del M5S

“Pazienti asintomantici e non, positivi al Covid, ricoverati nella Rsa di Borgetto, carenza di personale e difficoltà nel garantire le cure a pazienti affetti da altre patologie”. Sono alcune delle segnalazioni arrivate al gruppo parlamentare del M5S all’Ars, per le quali i deputati di palazzo dei Normanni chiedono all’assessore alla Salute, Razza, una pronta verifica. Al centro delle segnalazioni c’è la RSA di Borgetto, nel Palermitano.

I parlamentari grillini hanno depositato una interrogazione all’Ars a prima firma di Salvatore Siragusa. “Vorremmo capire – dice Siragusa – se queste segnalazioni rispondono al vero e in questo caso sarebbe molto grave, mettere assieme pazienti sintomatici e non potrebbe mettere a serio rischio gli asintomatici che potrebbero vedere precipitare le proprie condizioni di salute”.

La Residenza Sanitaria Assistenziale per pazienti Covid positivi a Borgetto ha 30 posti letto “che – spiegava il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – aiuterà non poco a decongestionare gli Ospedali Covid della Città Metropolitana”. Ora però spuntano i primi problemi tanto che i deputati del Movimento 5 Stelle hanno accolto le segnalazioni pervenute dai cittadini per presentare una interogazione. “Da Razza- continua Siragusa – vorremmo anche sapere se il governo regionale ha posto in essere controlli degli standard di assistenza ai degenti nelle strutture diverse dagli ospedali e adibite al ricovero dei pazienti affetti da Covid-19”.