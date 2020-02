da marzo la 25esima edizione del corso ONAV

Da marzo riparte un nuovo corso di enologia e degustazione dell’organizzazione nazionale assaggiatori di vino, alla venticinquesima edizione, organizzato dalla Sezione Onav di Palermo.

A partire dal 12 Marzo, saranno 14 gli incontri con cadenza bisettimanale, aperti a tutte le persone maggiorenni, sia agli appassionati che si avvicinano per la prima volta all’affascinante mondo del vino sia a chi già opera nel campo della vitivinicoltura, della ristorazione, bar e enoteche.

I temi affrontati spazieranno dagli elementi di fisiologia dei sensi alla tecnica di degustazione determinante per apprezzare le sfumature sensoriali del vino, dalla viticoltura all’enologia, dai pregi alle alterazioni e difetti dei vini e molto altro ancora. Il percorso didattico si concluderà in cantina dove verranno spiegati praticamente i processi produttivi e i “segreti” che permettono di ottenere un vino di qualità. Ogni incontro comprende una parte teorica e una degustazione guidata di 4 campioni di vino, rappresentativi del vitigno e del territorio, selezionati da assaggiatori esperti.

Le lezioni sono tenute da relatori abilitati all’insegnamento, enologi, agronomi, esperti ed i vini verranno serviti e degustati senza l’indicazione del produttore. La direzione didattica del corso è affidata all’enologo Gianni Giardina. consigliere nazionale dell’Onav. Al termine del corso, dopo un esame finale, verrà rilasciata il diploma di Assaggiatore di Vino.

Il corso, che quest’ anno si terrà presso l’Astoria Palace Hotel Palermo, si concluderà il 31 maggio. Ad inaugurarlo il direttore generale dell’Irvo Alberto Pulizzi. Le iscrizioni sono a numero chiuso e c’è tempo sino al 29 febbraio. Si prevede un massimo di 50 partecipanti.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 12 MARZO

L’Onav e l’Assaggiatore di Vino; Sensi e memoria olfattiva; Presentazione dell’Onav e del socio assaggiatore; Elementi di fisiologia dei sensi, stimoli e loro percezioni; Prova pratica di memoria olfattiva su odori semplici; Degustazione di 1 vino.

MARTEDÌ 17 MARZO

Quanto siamo sensibili al gusto? Le soglie gustative; Cenni di anatomia e fisiologia del gusto; Prova pratica di sensibilità gustativa; Degustazione 1 vino.

GIOVEDÌ 19 MARZO

Saper assaggiare; Tecnica di assaggio dei vini; La scheda di degustazione; Prova pratica: degustazione 4 vini.

DOMENICA 22 MARZO

Visita Didattica

MARTEDÌ 24 MARZO

Legislazione ed etichetta dei vini; L’etichetta dei vini e la tutela dei consumatori; La legislazione e la classificazione dei vini: la piramide della qualità; Prova pratica: degustazione 4 vini.

GIOVEDÌ 26 MARZO

La vite, origine di tutto; Concetti elementari di viticoltura; Composizione strutturale dell’uva; Rese in mosto; Prova pratica: degustazione 4 vini.

MARTEDÌ 31 MARZO

Dal grappolo al mosto; I componenti del mosto; La maturazione dell’uva; Vendemmia e trasporto delle uve; La struttura della cantina; I recipienti vinari; Prova pratica: degustazione 4 vini.

GIOVEDÌ 2 APRILE

Il mosto si trasforma; I processi biologici della vinifi cazione: fermentazioni alcolica e malolattica; Composti principali e secondari dei due fenomeni; Prova pratica: degustazione 4 vini

MARTEDÌ 7 APRILE

La vinificazione in rosso; Vinificazione in rosso: i diversi passi del processo dalla pigiatura ai travasi; Prova pratica: degustazione 4 vini.

MARTEDÌ 28 APRILE

Altre vinificazioni; Vini bianchi, rosati e novelli; Prova pratica: degustazione 4 vini.

MARTEDÌ 5 MAGGIO

L’affinamento del vino; Affinamento, stabilizzazione, invecchiamento, imbottigliamento; Prova pratica: degustazione 4 vini.

GIOVEDÌ 7 MAGGIO

A volte qualcosa non va; I principali parametri analitici dei vini; Le alterazioni e i difetti dei vini; Prova pratica: degustazione 4 vini.

MARTEDÌ 12 MAGGIO

I vini speciali con spuma; I vini speciali spumanti; Metodo classico e metodo Charmat; Prova pratica: degustazione 4 vini.

GIOVEDÌ 14 MAGGIO

I vini speciali senza spuma; Vini liquorosi, aromatizzati e mistelle; I vini passiti; Prova pratica: degustazione 4 vini.

MARTEDÌ 19 MAGGIO

Enografia della Regione; Areali, suolo, clima, vitigni, denominazioni e vini della Regione Sicilia; Prova pratica: degustazione 4 vini.

GIOVEDÌ 28 MAGGIO

Esame finale; Prova teorica scritta; Prova pratica di degustazione di 5 vini.

DOMENICA 31 MAGGIO

Visita Didattica