Il colpo al “Paghi poco” di via l’Emiro è fruttato appena 600 euro

Assalto ad uno dei punti vendita del supermercato “Paghi poco” di via Eugenio l’Emiro a Palermo. Due soggetti armati di taglierino, probabilmente due ragazzi tra i 20 e i 25 anni, hanno rapinato due giorni fa il supermercato che si trova nel quartiere Zisa. Mentre uno, rimasto sull’uscio, faceva da “palo”, l’altro si è diretto verso le casse. Poi ne ha aperta una, ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare circa 600 euro in contanti.

L’indagine della polizia

Dopo la fuga della coppia di rapinatori il direttore del punto vendita ha lanciato l’allarme al 112 e sono intervenute le volanti della polizia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei presenti e hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso l’assalto o comunque qualche dettagli utile per le indagini.

Un anno fa altra rapina

Non è la prima volta che oltretutto questo punto vendita viene preso di mira dai malintenzionati. Nel marzo dello scorso anno due uomini incappucciati e con i guanti hanno fatto irruzione. Anche in quel caso fu utilizzato un taglierino, vennero minacciati i dipendenti e costretti ad aprire due registratori di cassa per poi fuggire con il denaro. Subito dopo l’assalto il direttore dell’attività commerciale ha lanciato l’allarme chiedendo l’intervento delle pattuglie dei carabinieri.

Gli arresti nei giorni scorsi

Appena qualche giorno fa due giovanissimi di 17 e 18 anni a Palermo sono finiti in manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Avrebbero organizzato un raid, con coltelli in pugno, in un noto supermercato in centro. Ad arrestarli i carabinieri della stazione di piazza Marina a Palermo che hanno dato eseguito ad un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale e quello per i minorenni. Sarebbero gli autori della rapina al supermercato Marotta in corso Tukory. A volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e dopo aver minacciato i cassieri, si sono impossessati dell’incasso circa 880 euro.