Deciso in Conferenza della Regione e Autonomie locali

Ammonta a cinque milioni di euro il “premio” destinato ai comuni siciliani che hanno superato il 65% di raccolta differenziata. E’ stato deciso mercoledì scorso durante la Conferenza della Regione e Autonomie locali che ha approvato il riparto definitivo delle assegnazioni di parte corrente in favore dei Comuni per l’anno 2019.

“Nel definire l’assegnazione per ciascun ente – spiega l’assessore alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica della Regione Siciliana Bernardette Grasso – si è tenuto conto della prevista premialità, pari a cinque milioni di euro, in favore dei Comuni che abbiano superato la soglia del 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Si sono inoltre riequilibrati gli importi nei confronti di quei Comuni che hanno registrato uno scostamento notevole rispetto al dato dell’assegnazione media pro-capite”.

Il pagamento della quarta trimestralità delle assegnazioni di parte corrente 2019 ai comuni siciliani e i premi per la raccolta differenziata, grazie all’approvazione del riparto, avverranno in tempi brevi, ha assicurato l’assessore. Tra gli altri provvedimenti adottati nel corso della Conferenza c’è anche la distribuzione di 20 milioni di euro in favore di Liberi consorzi e Città metropolitane di Sicilia. “Si tratta delle somme previste per il 2020 dalla legge 145/18, fondi che destineremo interamente alla manutenzione straordinaria delle scuole e delle strade di competenza provinciale”, conclude l’assessore Grasso.