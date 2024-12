Altri 12 operatori sociosanitari hanno firmato l’assunzione a tempo indeterminato all’Asp di Palermo. Lo annuncia la Fials per voce del commissario Giuseppe Forte che esprime “grande apprezzamento per il progetto di stabilizzazione portato avanti in maniera egregia dalla Direzione generale.

Come Fials – prosegue – stiamo portando avanti un’attività intensa per ottenere la stabilizzazione di tutti i precari in tutta la provincia, dal Civico a Villa Sofia, chiedendo l’ampliamento della dotazione organica per gli operatori socio sanitari, anche in vista delle nuove strutture territoriali.

Apprezziamo questa ulteriore stabilizzazione anche in considerazione del fatto che più operatori vengono stabilizzati più si dà la possibilità ai lavoratori più anziani di cambiare profilo, per consentire opportunità di sviluppo della carriera di altri dipendenti”.

L’assunzione per i lavoratori di Emergenza Palermo

Una fine del 2024 particolarmente significativa per i lavoratori appartenenti al bacino di “Emergenza Palermo”. Infatti la Sas, Servizi Ausiliari Sicilia ha avviato le procedure che consentiranno l’assunzione a tempo indeterminato di altri 600 lavoratori precari appartenenti al bacino. Saranno inquadrati nelle due categorie di riferimento secondo le mansioni specifiche previste dal contratto regionale.

L’annuncio di Sas

“Continua con nostra grande soddisfazione- sottolinea Mauro Pantó, presidente di Sas – il processo di stabilizzazione avviato la scorsa primavera. Un percorso virtuoso che ci ha già consentito di garantire il lavoro a 900 siciliani che attendevano da oltre 20 anni questo passaggio fondamentale. Un motivo d’orgoglio per la Sas, ma soprattutto un merito indiscutibile del presidente Schifani e del suo governo che con atti concreti hanno voluto e sostenuto questa soluzione “.

Cosa devono fare i lavoratori

E adesso si affronta quest’ultimo importantissimo passaggio: tra il giorno 12 e il 13 dicembre i lavoratori afferenti alla categoria B dovranno consegnare i documenti richiesti presso la sede di Palermo della Sas. Dal 14 al 16 dicembre toccherà ai lavoratori inquadrati nella categoria A. Per tutti i 600 precari l’appuntamento con il contratto a tempo indeterminato è per gli ultimi giorni di dicembre.

