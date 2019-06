Il Movimento 5 Stelle per le assunzioni "necessarie"

Anche i comuni dichiarati in dissesto finanziario o on predissesto potrebbero assumere personale. E’ l’impegno preso dal Movimento 5 Stelle che ha presentato una risoluzione al cosiddetto Decreto Crescita.

“I servizi essenziali ai cittadini vanno garantiti sempre dai Comuni, anche da quelli in dissesto o predissesto finanziario”. Su questa base, con Ordine del Giorno al Decreto Crescita e con una Risoluzione in I commissione firmati dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, si impegna a far sì che le amministrazioni comunali possano garantire il regolare funzionamento degli enti sopperendo alla carenza di organico grazie all’assunzione di figure professionali necessarie o di personale precario.

Ciò consentirebbe di intervenire in quei comuni italiani in difficoltà per rinforzare, a titolo esemplificativo, polizia municipale, servizi tecnici, ragioneria, servizi di assistenza socio-sanitaria, attraverso le vigenti misure di stabilizzazione.

“Gli Uffici vanno messi nelle condizioni di lavorare bene – afferma la deputata Roberta Alaimo – vogliamo ridare ai cittadini i servizi che la vecchia politica, a causa della sua cattiva gestione, ha tolto e che non può permettersi più. Diciamo stop ai tagli alla Pubblica Amministrazione, torniamo ad assumere per rilanciare l’economia del Paese”.