Falzone: "Processo di rafforzamento dell'Amministrazione"

Raffica di assunzioni al Comune di Palermo. Dopo anni contraddistinti da un sostanziale dissesto funzionale della macchina amministrativa, gli uffici di Palazzo delle Aquile tornano a rimpolparsi di nuove risorse umane. Si tratta di 21 nuovi funzionari amministrativi, 14 dei quali si sono insediati oggi ed altri 7 arriveranno nei prossimi giorni. A darne notizia è proprio l’Amministrazione Comunale, per bocca del proprio assessore al ramo Dario Falzone. Tanti i settori coinvolti, alcuni dei quali fondamentali per il rilancio della città. Alcuni però sembrano essere rimasti fuori, come l’area dello Sport e della Cultura.

Ventuno nuovi funzionari al Comune

Un’operazione finanziata interamente con fondi extracomunali, trovati nei capitoli delle risorse REACT-EU Pon Metro 2014-20. I lavoratori hanno sottoscritto un contratto che prevede un impiego a tempo pieno fino al 31 dicembre 2023. Contratto a tempo determinato quindi, con i dipendenti chiamati ad eseguire fondamentalmente funzioni di stampo amministrativo. Il nuovo personale, reclutato avvalendosi di graduatorie di altri enti, verrà impiegato in aree strategiche per l’Amministrazione Comunale: fra queste, l’area delle Politiche socio-sanitarie, Area Innovazione e Politiche migratorie ed emergenziali, Area Urbanistica – Rigenerazione Urbana – Mobilità e Centro Storico, Area Programmazione Fondi extra-comunali.

Pochi gli uffici rimasti fuori dal processo di rinnovamento. Fra questi, quello allo Sport e alla Cultura. Dopo gli ingressi registrati nell’area dei Tributi quindi, Palazzo delle Aquile prova a potenziare i propri uffici, rimasti scoperti fra trasferimenti e pre-pensionamenti, con un turnover di personale avvenuto solo in pochi casi. Fatto commentato positivamente dall’assessore al Personale Dario Falzone. “Per immettere nuove risorse umane in organico, dopo aver stipulato una convenzione, l’amministrazione si è avvalsa di graduatorie di altri enti, in particolare l’Asp di Palermo. In questo modo, continua il processo di rafforzamento che questa amministrazione sta portando avanti da mesi per potenziare gli uffici del Comune e, di conseguenza, migliorare i servizi ai cittadini“.