Assunzioni alla Gesap la società che gestisce lo scalo palermitano Falcone Borsellino. Sono stati pubblicati due bandi per ricercare due figure “specialisti in contabilità” ed “esperti legali in ente pubblici”.

La diffida di Legea Cisal

Contro la modalità di assunzione tramite collocamento mirato la Legea Cisal ha inviato una diffida alla società.

Colombino “Palese volontà di non dare informativa a rappresentanze lavoratori”

“Senza voler in alcun modo entrare nel merito delle decisioni riguardo l’incremento del personale in forza assunte dai vertici aziendali, peraltro utilizzando un modo nobile e cioè attingendo dal serbatoio delle categorie protette, non possiamo di contro con amarezza non prendere atto della palese volontà di non dare alcuna informativa, come peraltro previsto dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti, alle rappresentanze dei lavoratori di future assunzioni”, dice Gianluca Colombino segretario generale della Legea.

Inoltre: “Si chiede come mai non sia stato bandito preliminarmente un concorso o una selezione interna volta a ricercare tali figure tra i dipendenti in forza alla data odierna nell’organico esistente ottenendo in questo modo il duplice effetto di valorizzare professionalità interne alla stessa azienda e al contempo di razionalizzare la spesa necessaria per far fronte ad una duplicazione con nuove assunzioni”.

Ed ancora: “Ci preme altresì precisare di non doverci trovare costretti, come peraltro in passato accaduto nella stagione degli arresti e dei processi di vertici aeroportuali, a promuovere l’intervento di una indagine da parte degli organi preposti riguardo eventuali altre motivazioni rispetto a quelle strettamente connesse alla funzionalità dell’organigramma aziendale palesate nell’avviso. Pertanto diffidiamo i vertici aziendali a dare seguito ai contenuti dell’avviso”.