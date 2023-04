Rimozione vetture dipendenti Gesap, proclamato lo stato di agitazione

I sindacalisti della Legea Cisal hanno proclamato lo stato di agitazione contestando il servizio di rimozioni auto predisposto dalla Gesap che ha prelevato negli ultimi giorni anche le vetture dei dipendenti dell’aeroporto.

“Condanniamo decisione”

“Apprendiamo che nella giornata odierna – si legge in una nota del sindacato inviata ai vertici della Gesap – all’interno dell’area parcheggi P3 riservala agli operatori aeroportuali e anche a i passeggeri, siano state rimosse diverse auto dei dipendenti Gh Palermo, in quanto pare sostassero fuori dalle strisce di stallo. Nel condannare il comportamento di chi abbia preso tale decisione estrema, che nei fatti avrebbe potuto tranquillamente evitare individuando i proprietari delle auto con la semplice lettura delle larghe, visto che sono registrale nell’elenco abilitali al parcheggio P3 e successivamente invitarli a spostarla, sempre che vi fossero stalli disponibili”.

“Danno grave ai lavoratori”

Per i sindacalisti un danno grave ai lavoratori. “Riteniamo che questa estrema presa di posizione intrapresa, – aggiungono i sindacati – in futuro potrà pregiudicare seriamente la stessa garanzia dei servizi resi allo scalo dagli operatori aeroportuali, in quanto gli stalli liberi nei cambi turno non risultano sufficienti a garantire il parcheggio ai tantissimi operatori accomunati in quell’area anche ai passeggeri, e ci risulta con certezza che i dipendenti Gh spesso durante l’avvicendamento dei turni si ritrovano a parcheggiare fuori stallo, problematica oggi non di poco conto visto che la rimozione forzata ha un costo che oscilla sulle 100 euro. Non è più accettabile che un lavoratore debba pagare tali cifre per venirne a guadagnare forse la metà”.

Nei giorni scorsi sequestrati 100 pass falsi per disabili

Nei giorni scorsi la polizia municipale di Cinisi ha sequestrato in quattro mesi cento contrassegni disabili falsi utilizzati per parcheggiare, senza averne diritto, nell’area di sosta riservata ai viaggiatori a ridotta mobilità (prm). I vigili di Cinisi hanno effettuato controlli a tappeto per contrastare la sosta abusiva.

La Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone Borsellino’, le associazioni che si occupano di disabilità e la polizia municipale di Cinisi hanno ridisegnato la procedura di accesso nell’area di 37 stalli prm (la norma ne prevede 29), per contenere gli episodi di sosta non autorizzata e risolvere alcune criticità derivanti da reclami che sono pervenuti alla società di gestione dello scalo aereo palermitano.