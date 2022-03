come candidarsi

Il gruppo Grandi Navi Veloci assume 350 persone per oltre 30 diverse professionalità. La compagnia cerca lavoratori da inserire a bordo entro il 30 aprile 2022. In particolare, il gruppo GNV, cerca nuove figure da impiegare in diverse aree, a partire da personale esperto nella gestione della struttura hotel di bordo (dai 30 ai 50 posti) e inoltre garzoni, piccoli di camera, baristi e cassieri da inserire nella struttura alberghiera e di sala (da 100 a 150 posti) e poi ancora chef, cuochi, pizzaioli e panettieri (50 posti).

I traghetti che operano anche in Sicilia

Grandi Navi Veloci cerca ancora 150 risorse tra personale di macchina e personale di coperta, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri. Con i traghetti in Sicilia, Gnv collega Palermo ai porti di Genova, Civitavecchia, Napoli e alla Tunisia e Termini Imerese con Civitavecchia e Napoli.

Percorsi on the job

Alle nuove risorse, la compagnia offrirà percorsi d’inserimento “on the job” direttamente a bordo, sviluppato in collaborazione con il Centro di formazione del gruppo, ovvero il Msc Training Center di Sorrento, volto a facilitare l’ingresso in azienda, supportare la crescita dei propri dipendenti, conoscere e condividere obiettivi e prospettive della Compagnia. Le attività formative comprendono anche training, coaching e formazione specifica per ciascuna figura, a bordo e in aula.

Ecco le figure ricercate

La Compagnia cerca svariate tipologie di risorse, dai neodiplomati ai laureati in particolare per quanto riguarda il personale di gestione dell’Hotel. Si cercano figure come assistente ufficio – madrelingua araba o spagnola, commissario food & beverage. GNV assume anche ersonale alberghiero e di sala come garzoni di camera, con almeno 18 mesi di navigazione da piccolo di camera o avere la qualifica sul libretto di navigazione, piccoli di camera, addetti alla vendita nei negozi di bordo, baristi, cassieri.

Si assumono anche dipendenti per quanto riguarda il personale cucina come cuochi, pizzaioli o panettieri.

Assunzioni di personale di macchina

Per queste figure la compagnia cerca personale con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri tra cui ufficiale di macchina, capo operaio, operaio meccanico, elettricista, operaio motorista. Posizioni aperte per il personale di coperta, per la quale è richiesta esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri come primo ufficiale di coperta, ufficiali di navigazione, carpentiere

nostromo, ottonaio, marinaio, giovanotto di coperta.

Come inviare le candidature

Per candidarsi è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell’effettuare i corsi d’idoneità alla navigazione. Chiunque sia interessato alle opportunità di lavoro e a partecipare al processo di selezione può candidarsi inviando il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo: crew@gnv.it.