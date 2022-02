potenziata la pianta organica

Ci saranno, a partire dal mese di giugno, le nuove assunzioni con otto tecnici, tra ingegneri, architetti e geometri, all’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. L’ultima parola spetterà alla Commissione di concorso che è già al lavoro. Ma, come fanno sapere dall’ente, ci saranno successivamente le prove concorsuali per reclutare altri profili, per un totale di 33 nuove assunzioni.

La nuova pianta organica

“Un’ulteriore pietra miliare per il percorso virtuoso intrapreso dall’Ente, consiste nell’avvenuta predisposizione di una nuova pianta organica, non ancora in vigore, ma che ha già ottenuto l’assenso da parte del Ministero e che assicurerà un ulteriore aumento di personale senza aumento di costi” fanno sapere dall’Autorità portuale.

Le altre assunzioni

Secondo quanto sostenuto dai vertici dell’ente ci saranno altre assunzioni.

“Tutto questo è stato possibile, inoltre, grazie ad una compiuta rivisitazione – dicono dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale – dell’organizzazione del personale e dell’Ente, che stabilisce una maggiore proporzionalità tra dirigenze e dipendenti. La meritoria razionalizzazione consentirà di procedere ad ulteriori 7 nuove assunzioni, in aggiunta a quelle già in corso”.

Progressioni interne

Inoltre, secondo l’analisi dell’Autorità portuale, la nuova pianta organica permetterà un ulteriore avvio delle progressioni interne.

“Si tratta di una serie di misure organizzative mirate a rendere l’AdSP più funzionale e capace di – spiegano dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale – fronteggiare le sfide legate anche ai molteplici progetti finanziati dal PNRR di cui l’Ente è beneficiario. Il superamento delle scelte sbagliate del passato, coniugate con una diversa ed ottimale organizzazione del personale attuale, permetteranno il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente, indiscusso volano per lo sviluppo del territorio”.

Il neo presidente

Frattanto, il presidente della Regione Musumeci ha posto la sua firma alla nomina di Francesco Di Sarcina a presidente dell’Autorità portuale della Sicilia orientale. Prende il posto del commissario Alberto Chiovelli.