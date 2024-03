Gli esami si svolgeranno a partire al 29 aprile

Si sblocca l’iter del concorso per l’assunzione di 306 operatori ecologici alla Rap. L’annuncio era atteso da tempo. Oggi, l’azienda ha provveduto ad ufficializzare l’elenco degli ammessi alla prova scritta. Esami che si svolgeranno a partire dal prossimo 29 aprile presso l’hotel Saracen di Isola delle Femmine, così come preannunciato dalla redazione di BlogSicilia qualche settimana fa. Complessivamente, saranno circa 3500 i candidati che si contenderanno un posto fra i ranghi della società Partecipata. A curare la procedura di selezione sarà un’azienda esterna incaricata da Rap.

In cosa consisterà la prova scritta

Al concorso avevano partecipato oltre 18.000 candidati. Fatto che ha reso necessaria una prima scrematura delle domande effettuate da una commissione incaricata da Rap. La rosa dei potenziali candidati è scesa così a 5500 unità, dai quali è stato estrapolato un elenco degli ammessi. Con riguardo alla prova scritta, la stessa sarà composta un test a risposta multipla composto da 50 domande. Gli argomenti riguarderanno quesiti di cultura generale, nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata; conoscenza di base di sicurezza sul lavoro; diritti e doveri dei lavoratori; elementi del codice della strada. I candidati avranno a disposizione cinquanta minuti. Ogni risposta esatta darà diritto ad un punto, zero punti alle risposte non date e -0,33 punti per le risposte errate. Per superare la prova bisognerà raggiungere un punteggio di 30/50.

Poi verrà redatta la graduatoria

Secondo quanto previsto dall’accordo raggiunto fra Comune di Palermo e Rap, inizialmente verranno inserite 106 nuove unità, per poi procedere allo scorrimento della graduatoria fino al totale dei 306 posti previsti. Ciò compatibilmente con le risorse economiche a disposizione dell’azienda. “Fin dal giorno del mio insediamento, con Rap abbiamo puntato un solo obiettivo: quello di riportare il servizio a uno standard accettabile – ha dichiarato il presidente Giuseppe Todaro -. Sono state pianificate una serie di azioni funzionali al raggiungimento di questo traguardo. Tra queste, l’inserimento in organico di nuova forza lavoro, intervento assolutamente indispensabile. Adesso, abbiamo accelerato al massimo le procedure concorsuali per l’assunzione di queste importantissime risorse, un passaggio fondamentale per migliorare la qualità del nostro impegno per la città”.

Dove consultare la graduatoria

L’elenco degli ammessi è consultabile al seguente LINK.

